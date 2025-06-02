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Субсидії та пільги на комуналку: в чому різниця між видами допомоги

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Субсидії та пільги – різні види допомоги на оплату комунальних послуг. Субсидія надається домогосподарствам з низькими доходами, пільги – окремим категоріям громадян за законом.

Субсидії та пільги на комуналку: в чому різниця між видами допомоги

Субсидії та пільги допомагають сплачувати комунальні послуги, але це різні види допомоги — їх призначають за різними умовами. Як це працює - роз'яснили у Пенсійному фонді пише УНН.

Деталі

Багато хто ототожнює поняття "житлова субсидія" та "пільга на оплату житлово-комунальних послуг", вважаючи, що це одна й та сама форма державної допомоги. Проте це не так.

Обидва види допомоги мають спільну мету — підтримати громадян у питанні сплати житлово-комунальних послуг. Але підстави для призначення житлової субсидії та пільги — різні.

Житлова субсидія — це фінансова допомога від держави, яка призначається домогосподарствам з невисокими доходами, що не можуть самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг.

Пільга — це визначена законом перевага, яка надається окремим категоріям громадян.

Якщо особа одночасно має право на житлову субсидію і на пільгу, то надається лише один з видів державної підтримки.

Комуналку закладам, де проживають переселенці, будуть компенсувати напряму: рішення уряду27.05.25, 15:12 • 2398 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоФінанси
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