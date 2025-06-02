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Субсидии и льготы на коммуналку: в чем разница между видами помощи

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Субсидии и льготы – разные виды помощи на оплату коммунальных услуг. Субсидия предоставляется домохозяйствам с низкими доходами, льготы – отдельным категориям граждан по закону.

Субсидии и льготы на коммуналку: в чем разница между видами помощи

Субсидии и льготы помогают оплачивать коммунальные услуги, но это разные виды помощи — их назначают по разным условиям. Как это работает - разъяснили в Пенсионном фонде пишет УНН.

Детали

Многие отождествляют понятия "жилищная субсидия" и "льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг", считая, что это одна и та же форма государственной помощи. Однако это не так.

Оба вида помощи имеют общую цель — поддержать граждан в вопросе оплаты жилищно-коммунальных услуг. Но основания для назначения жилищной субсидии и льготы — разные.

Жилищная субсидия — это финансовая помощь от государства, которая назначается домохозяйствам с невысокими доходами, которые не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг.

Льгота — это определенное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан.

Если лицо одновременно имеет право на жилищную субсидию и на льготу, то предоставляется только один из видов государственной поддержки.

Коммуналку заведениям, где проживают переселенцы, будут компенсировать напрямую: решение правительства27.05.25, 15:12 • 2396 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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