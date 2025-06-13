Субсидії для дитячих будинків та багатодітних сімей: нові правила
Київ • УНН
Уряд спростив отримання субсидій для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних родин. Придбання житла, депозити та витрати на дітей більше не є перешкодою.
Кабінет Міністрів України 30 травня 2025 року ухвалив постанову, яка полегшує отримання житлових субсидій для дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей і багатодітних родин. Тепер придбання житла, наявність депозитів чи витрати на дітей не стануть підставою для відмови у допомозі. Про це повідомив Пенсійний фонд України передає УНН.
На Урядовому порталі прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30 травня 2025 року № 663, якою внесено зміни до Положення про порядок розміщення житлових субсидій. Таким, документом спрощено порядок призначення субсидій для дитячих будинків сімейного типу, прийнятих сімей, багатодітних родин з трійкою або більше дітей
Відтепер, як зазначає ПФУ, для таких сімей перешкодою для призначення житлової субсидії не стане:
- придбання житла чи земельної ділянки;
- наявність коштів на депозиті;
- витрати на товари для дітей (одяг, їжа, побутова / комп'ютерна техніка тощо), якщо ці витрати здійснені в інтересах дитини та підкріплені документами (чеками, договорами тощо).
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