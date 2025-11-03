$42.080.01
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років

Київ • УНН

 • 4770 перегляди

Дізнайтеся, як заощадити на дитині кожної вікової категорії під час війни, купуючи розумно та використовуючи безкоштовні можливості. Від базового одягу для малюків до фінансової грамотності підлітків – поради для батьків.

На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років

У час, коли кожна гривня має вагу, батьки шукають способи забезпечити дітей усім необхідним, уникаючи зайвих витрат. Навіть під час війни можна знайти баланс, аби купувати розумно та використовувати безкоштовні можливості для навчання й дозвілля малечі. Як заощадити на дитині кожної вікової категорії під час війни - розбирався УНН.

0–3 роки

Купуйте базовий, не брендований одяг. Малюк росте дуже швидко і речі часто носяться по 1–2 місяці, не встигнувши зіпсуватися, тому краще обирати якісні, але недорогі речі, наприклад, українських виробників. Також є опція обміну речами у місцевих мам-групах ("Мами Львова", "Мамочки Києва" тощо).

Купуйте підгузки великими упаковками або через гуртові сайти – це зменшує ціну до 25-30%. Вдома можна використовувати багаторазові пелюшки. Дитяче харчування також можна готувати самостійно – це не займає багато часу, ба більше – ви будете впевнені у вмісті кожного пюре. Домашні овочі, яблука, гарбуз, морква - набагато дешевше, ніж баночки, а готовими паками можна користуватися у дорозі.

Багато дитячої косметики для малюків - просто маркетинг. Більшості вистачає одного якісного крему, нейтрального дитячого гелю чи мила та присипки. Манежі, коляски, ліжечка  та ванночки теж можна знайти у місцевих групах чи майданчиках для продажу. На OLX, Prom чи місцевих чатах можна знайти речі, які майже не використовували. Також попитайте у родичів чи знайомих, в яких виросли діти.

Коли моєму сину виповнилося два, я зрозуміла, що найкраща економія - це здоровий глузд. Спочатку я купувала просто тони іграшок, а він сидів і грався із дитчою пластиковою ложкою. Вона у нього була і замість лопатки, і замість рогатки. Зараз я надаю перевагу не кількості, а якості і не скуповую увесь магазин. Також я часто обмінююся речами з іншими мамами і сестрою, в якою теж є синочок, трошки старший за мого Мишка 

- каже Олена, мати Михайлика 2,2 роки.

Фінансова тривога: що це таке та як впоратися12.06.25, 15:52 • 51817 переглядiв

3–7 років

У цьому віці в розвитку дитину багато уваги приділяється творчості й вона не обов’язково має бути дорогою. Картон, ґудзики, крупи, старі газети - усе це може стати чудовим матеріалом для аплікацій і поробок. Не варто купувати дорогі "набори для творчості" - головне, щоб дитині було цікаво створювати щось власноруч.

Також можна обійтися скромним набором дитячих книжок. Зараз їх можна взяти у дитячій бібліотеці, або скористатися аудіо- чи електронною книгою. Крім того, можна домовитися з іншими батьками про обмін книжками.

З іграшками працює той самий принцип: не накопичуйте, а чергуйте. Сховайте частину іграшок, а через місяць замініть їх на інші. Для дитини це буде ніби "новинка", а ви не витрачатимете гроші на нові покупки даремно. Організуйте з подругами "дитячий обмін речами": те, що стало замалим вашій дитині, може ідеально підійти іншій. Це простий спосіб заощадити та водночас дбати про довкілля.

Далеко не всі гуртки завжди вимагають оплати. У школах і комунальних закладах часто є безкоштовні секції з малювання, співу чи танців. Якщо ж поруч таких немає, можна скористатися онлайн-заняттями -на YouTube або в тематичних онлайн-спільнотах - їх безліч, і вони доступні будь-коли.

Що стосується харчування, замість магазинних йогуртів і солодких батончиків краще приготувати домашні варіанти перекусу: батончики з мюслі, смузі, пастила. Це не лише дешевше, а й значно корисніше.

Софійці чотири, і вона вимагає нову іграшку щоразу, як бачить магазин. Наразі ми із чоловіком придумали таку легенду: частину старих іграшок ми "даруємо" феям, а вони замість них віддають Соні одну нову. Так я контролюю кількість іграшок і бачу, з чим донька дійсно грається, а що ледить мертвим вантажем і збирає пил. Час від часу я ховаю частину іграшок і дістаю через декілька тижнів – вони знову викликають цікавість у доньки 

- розповідає Вікторія, мати 4-річної Соні.

7–12 років

У цьому віці дитини батьків підстерігає нове випробування – зібрати малечу до школи, не влізши у борги. Канцелярське приладдя вигідніше купувати гуртом - один великий закуп на рік обійдеться дешевше й зекономить час, ніж щомісячні витрати "по дрібницях". Те саме стосується базового одягу та спідніх аксесуарів: шкарпетки, колготки, труси тощо краще купувати гуртом, а не в роздріб. Про зимові речі та взуття має сенс попіклуватися вже влітку чи восени – в несезон є можливість знайти дешевші варіанти.

Що стосується навчання, завжди можна знайти альтернативу дорогим курсам у вигляді онлайн-репетиторства, YouTube-уроків та інтерактивних платформ. Головне – показати дитині, як це працює, зацікавити, проводити час за навчанням разом із нею.

Якщо дитина регулярно їздить до школи громадським транспортом, варто придбати проїзний або абонемент - це допоможе скоротити витрати на проїзд майже на 40% щомісяця.

Дозвілля дитині у цьому  віці також можна влаштувати досить бюджетно, подарувавши їй яскраві враження - день, проведений разом із родиною, домашній кінотеатр чи вечір піци запам’ятаються не гірше, ніж чергова іграшка чи телефон. Останній. До речі, теж не повинен бути предметом змагання. Достатньо звичайного гаджета, який виконує свою основну функцію – дозволяє подзвонити чи написати смс. У цьому віці дитина ще достатньо легко губить чи псує речі й надто дорогий телефон може бути необачною покупкою.

Моя донька зараз у віці, коли хоче, що все було "як у блогерів" - блискітки, рюкзак, що світиться, кросівки голографічні. Але я навчилась хитрощам: тепер перед кожним сезоном ми разом робимо ревізію речей і складаємо список того, що справді потрібно. А ультрамодні речі відтворюємо із нею самі. Наприклад, нещодавно вона загорілася спідницею із фольгованими вставками. Ми взяли стареньку річ, підібрали схожі блискітки у магазині фурнітури й створювали для неї дизайнерську річ, в якій вона зняла не одне відео у ТікТок до речі. Дуже їй сподобалось, що це вона сама створила. Я кажу їй: економія - це теж творчість. І дитині навіть цікаво, коли з простих речей виходить щось класне 

- розповідає Олеся, мати 8-річної Мар'янки.

Субсидії для дитячих будинків та багатодітних сімей: нові правила13.06.25, 15:32 • 2438 переглядiв

12–16 років

У цьому віці дитина вже достатньо доросла, аби поступово навчати її поводитися із грошима. Почніть зі створення кишенькового бюджету. Визначте фіксовану суму на місяць і дозвольте самостійно планувати витрати. Навіть якщо не все вийде з першого разу, помилки стануть корисним досвідом.

Корисно навчити підлітка й заробляти самостійно - допомагати в сімейній справі, пробувати фріланс або сезонні види зайнятості. Також можна знайти у вашому місті волонтерський проєкт із невеликою винагородою, де підліток може проявити себе – це навчить цінувати працю і гроші.

Не менш важливо говорити з дитиною про фінансову грамотність та пояснювати, що таке ощадні рахунки, кешбек і планування витрат, адже економія - це не про обмеження, а про усвідомлений вибір.

Щодо одягу – діють всі ті ж правила, що і для дітей інших вікових категорій з невеликою поправкою щодо того, що у цьому віці підліток прагне самовиражатися через зовнішній вигляд і нерідко не довіряє батькам складання "луків" для себе. Допоможіть дитині розрізнити моду та стиль. Останнє – не залежить від ціни речей, адже стильний та унікальний образ можна зібрати й в секонд-хенді, розбавивши його цікавими аксесуарами. На чому економити не варто – так це на якісному взутті та верхньому одязі.

Розваги також можуть бути доступними: прогулянки в парках, види спорту, якими можна займатися просто неба, спортзал на свіжому повітрі, безкоштовні події та концерти. Аби підлітку не було сумно, потрібно допомогти йому організувати компанію однодумців, наприклад створити дворову баскетбольну команду чи влаштовувати квест-тури з однокласниками.

Економити на підлітку - це не про "купити дешевше". Їм так багато всього потрібно: і техніка, і круті кросівки, і новий велосипед крутої моделі. Але ми із чоловіком вирішили дотримуватися схеми "краще купити один раз якісне, ніж 3 рази - викинути".  Замість дуже дорогих брендів ми шукаємо речі, які виглядають теж стильно, але при цьому  витримують темп життя Матвія - кросівки, що не розлізуться через тиждень, рюкзак, який переживе школу й тренування. Гаджети в нас проходять сімейне погодження: навіщо, чи справді це потрібно. Якщо дійдемо висновку, що потрібно, намагатимемось робити такі покупки до якогось дня: закінчення навчального року, Новий рік тощо. А ще домовились: якщо хочеш щось дороге - частину заробляєш сам. Це чудовий спосіб цінувати труд і гроші 

- розповідає Наталя, мати 15-річного Матвія.

Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку13.06.25, 11:47 • 78911 переглядiв

Альона Уткіна

