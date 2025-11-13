МВФ готовит миссию в Украину: приоритет – борьба с коррупцией и новая кредитная программа

Международный валютный фонд вскоре начнет миссию в Украину для оценки финансовых потребностей страны и обсуждения потенциальной новой программы кредитования, заявила пресс-секретарь МВФ Джули Козак. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Она подчеркнула, что "Украине нужна надежная антикоррупционная архитектура, чтобы создать равные условия, защитить государственные ресурсы, улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции".

Премьер-министр Юлия Свириденко объявила об аудите всех государственных компаний, включая энергетический сектор, после коррупционного скандала на 100 млн долларов, что привело к отстранению двух министров. Антикоррупционные органы уже задержали пятерых человек и установили личности двух других, подозреваемых в сговоре по контролю закупок "Энергоатома" и других государственных предприятий.

МВФ подчеркивает важность реформ, которые обеспечат макроэкономическую стабильность, мобилизацию внутренних доходов и эффективное управление.

Новейшие выявленные доказательства коррупции в энергетическом секторе... подчеркивают важность продвижения антикоррупционных усилий в Украине и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты имели возможности, доверие и свободу выполнять свои обязанности