МВФ готовит миссию в Украину: приоритет – борьба с коррупцией и новая кредитная программа
Киев • УНН
МВФ вскоре начнет миссию в Украину для оценки финансовых потребностей страны и обсуждения потенциальной новой программы кредитования. Представитель МВФ Джули Козак подчеркнула важность надежной антикоррупционной архитектуры в Украине.
Международный валютный фонд вскоре начнет миссию в Украину для оценки финансовых потребностей страны и обсуждения потенциальной новой программы кредитования, заявила пресс-секретарь МВФ Джули Козак. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Она подчеркнула, что "Украине нужна надежная антикоррупционная архитектура, чтобы создать равные условия, защитить государственные ресурсы, улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции".
Премьер-министр Юлия Свириденко объявила об аудите всех государственных компаний, включая энергетический сектор, после коррупционного скандала на 100 млн долларов, что привело к отстранению двух министров. Антикоррупционные органы уже задержали пятерых человек и установили личности двух других, подозреваемых в сговоре по контролю закупок "Энергоатома" и других государственных предприятий.
МВФ подчеркивает важность реформ, которые обеспечат макроэкономическую стабильность, мобилизацию внутренних доходов и эффективное управление.
Новейшие выявленные доказательства коррупции в энергетическом секторе... подчеркивают важность продвижения антикоррупционных усилий в Украине и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты имели возможности, доверие и свободу выполнять свои обязанности
Украина ведет переговоры с МВФ о новой четырехлетней программе, которая заменит текущую на 15,5 млрд долларов, с уже полученными 10,6 млрд. Новое финансирование требует гарантий западных стран, поскольку Фонд обычно не предоставляет кредиты стране в состоянии войны.
Эта миссия станет ключевой для поддержки экономической устойчивости Украины и подготовки к будущим переговорам с международными кредиторами.
