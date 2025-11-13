$42.040.02
МВФ готує місію до України: пріоритет – боротьба з корупцією та нова кредитна програма

Київ • УНН

 • 1594 перегляди

МВФ незабаром розпочне місію в Україну для оцінки фінансових потреб країни та обговорення потенційної нової програми кредитування. Речниця МВФ Джулі Козак наголосила на важливості надійної антикорупційної архітектури в Україні.

МВФ готує місію до України: пріоритет – боротьба з корупцією та нова кредитна програма

Міжнародний валютний фонд незабаром розпочне місію в Україну для оцінки фінансових потреб країни та обговорення потенційної нової програми кредитування, заявила речниця МВФ Джулі Козак. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вона наголосила, що "Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, щоб створити рівні умови, захистити державні ресурси, покращити бізнес-клімат та залучити інвестиції".

Єврокомісія розглядає ще два варіанти на додачу до заблокованого "репараційного кредиту" для України - ЗМІ05.11.25, 17:03 • 3781 перегляд

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко оголосила про аудит усіх державних компаній, включно з енергетичним сектором, після корупційного скандалу на 100 млн доларів, що призвів до відсторонення двох міністрів. Антикорупційні органи вже затримали п’ятьох осіб та встановили особи двох інших, підозрюваних у змові з контролю закупівель "Енергоатому" та інших державних підприємств.

ЄС має надати надійний план фінансування для України для розблокування нових коштів МВФ - єврокомісар06.11.25, 12:25 • 2555 переглядiв

МВФ наголошує на важливості реформ, які забезпечать макроекономічну стабільність, мобілізацію внутрішніх доходів та ефективне управління.

Найновіші виявлені докази корупції в енергетичному секторі... підкреслюють важливість просування антикорупційних зусиль в Україні та забезпечення того, щоб антикорупційні інституції мали можливості, довіру та свободу виконувати свої обов'язки

– додала Козак.

Україна веде переговори з МВФ щодо нової чотирирічної програми, яка замінить поточну на 15,5 млрд доларів, із уже отриманими 10,6 млрд. Нове фінансування потребує гарантій західних країн, оскільки Фонд зазвичай не надає кредити країні у стані війни.

Ця місія стане ключовою для підтримки економічної стійкості України та підготовки до майбутніх переговорів із міжнародними кредиторами.

МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico03.11.25, 10:09 • 27309 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Енергоатом
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Юлія Свириденко
Європейська комісія
Reuters
Україна