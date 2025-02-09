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москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств - Зеленский

Киев  •  УНН

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Эстония, Латвия и Литва синхронизировались с энергосетью ЕС, получив 1,23 млрд евро поддержки. Зеленский назвал это важным шагом, который лишит рф возможности использовать энергию как оружие.

Владимир Зеленский назвал важным событием для Европы отсоединение государств Балтии от российской энергосети и призвал ЕС присоединиться к санкциям Украины против рф в сфере энергетики. Об этом говорится в вечернем обращении Президента Украины, пишет УНН.

Сегодня - важное событие для нашего региона, в целом для Европы. Государства Балтии, хорошие друзья Украины, отсоединились от российской энергосети. Их энергосистемы отныне полностью синхронизированы с европейской континентальной системой. Украина это уже сделала в 22-м году, и сейчас Балтийские государства тоже избавились от зависимости,

- говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств.

И также это означает, что Европа стала еще более целостной. Именно такого курса мы все в Европе должны придерживаться и в дальнейшем - все на континенте. Это касается, в частности, стран Центральной Европы - тех, которые до сих пор имеют договоры с Россией,

- заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что надо больше работать с Америкой - LNG газ, нефть, а также работать с нашими партнерами в соседних странах с Евросоюзом в этом регионе, чтобы импортировать необходимую энергию. Кавказ, Ближний Восток, Северная Африка.

Чем меньше будет зависимостей европейцев от России, тем скорее удастся гарантировать надежную безопасность всем в Европе. Я поздравляю наших друзей - Литву, Латвию, Эстонию с сегодняшним достижением. Важно, что Польша помогает, и это снова и снова доказывает: сотрудничество между нами всеми - это независимость каждого из нас,

- сказал Зеленский.

Напомним

Эстония, Латвия и Литва полностью отключились от российской энергосистемы и синхронизировались с сетью ЕС. Проект получил более 1,23 млрд евро поддержки от Еврокомиссии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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