москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств - Зеленский

Владимир Зеленский назвал важным событием для Европы отсоединение государств Балтии от российской энергосети и призвал ЕС присоединиться к санкциям Украины против рф в сфере энергетики. Об этом говорится в вечернем обращении Президента Украины, пишет УНН.

Сегодня - важное событие для нашего региона, в целом для Европы. Государства Балтии, хорошие друзья Украины, отсоединились от российской энергосети. Их энергосистемы отныне полностью синхронизированы с европейской континентальной системой. Украина это уже сделала в 22-м году, и сейчас Балтийские государства тоже избавились от зависимости, - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств.

И также это означает, что Европа стала еще более целостной. Именно такого курса мы все в Европе должны придерживаться и в дальнейшем - все на континенте. Это касается, в частности, стран Центральной Европы - тех, которые до сих пор имеют договоры с Россией, - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что надо больше работать с Америкой - LNG газ, нефть, а также работать с нашими партнерами в соседних странах с Евросоюзом в этом регионе, чтобы импортировать необходимую энергию. Кавказ, Ближний Восток, Северная Африка.

Чем меньше будет зависимостей европейцев от России, тем скорее удастся гарантировать надежную безопасность всем в Европе. Я поздравляю наших друзей - Литву, Латвию, Эстонию с сегодняшним достижением. Важно, что Польша помогает, и это снова и снова доказывает: сотрудничество между нами всеми - это независимость каждого из нас, - сказал Зеленский.

Напомним

Эстония, Латвия и Литва полностью отключились от российской энергосистемы и синхронизировались с сетью ЕС. Проект получил более 1,23 млрд евро поддержки от Еврокомиссии.