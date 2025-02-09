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Країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС замість російської

Країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС замість російської

Київ • УНН

 • 29876 перегляди

Естонія, Латвія та Литва повністю відключились від російської енергосистеми та синхронізувалися з мережею ЄС. Проект отримав понад 1,23 млрд євро підтримки від Єврокомісії.

Естонія, Латвія та Литва завершили процес відключення від російської енергосистеми. І сьогодні, 9 лютого, повністю синхронізувалися з континентальною мережею ЄС. Про це йдеться у заяві Європейської комісії, пише УНН.

Це дозволяє країнам Балтії управляти власними енергетичними системами за спільними та прозорими європейськими правилами. Синхронізація країн Балтії не тільки сприяє безпеці постачання всього Союзу, але й підтримає інтеграцію відновлюваних джерел енергії в систему, що в кінцевому підсумку дозволить споживачам отримати вигоду від нижчих цін на енергію,

— зазначили у Єврокомісії.

Як повідомляється, синхронізація країн Балтії з енергосистемою ЄС є флагманським проєктом, який за останні 15 років отримав безпрецедентну політичну, технічну та фінансову підтримку з боку Європейської Комісії. Це включає понад 1,23 млрд євро у вигляді грантів з програми ЄС "Об'єднуємо Європу", що покриває 75% інвестиційних витрат, а також подальші інвестиції, що фінансуються в рамках Фонду відновлення та стійкості в Латвії та Литві для зміцнення електроенергетичної інфраструктури.

Сьогодні твориться історія: країни Балтії переходять на енергетичну незалежність. Останні електромережі в Європі, які все ще пов’язані з Росією, наразі повністю інтегровані у внутрішній енергетичний ринок Європи за підтримки понад 1 мільярда євро європейського фінансування протягом багатьох років. Останні лінії електропередачі з Росією та Білоруссю тепер будуть демонтовані. Ці ланцюги ліній електропередач, що з’єднують країни Балтії з ворогуючими сусідами, підуть у минуле. Це свобода. Свобода від погроз і шантажу. Вітаю з початком цієї нової ери,

- сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив раніше, що Латвія, як і інші країни Балтії, повністю готова до відключення від російської енергосистеми та синхронізації з європейською, але готується до можливих провокацій.

Угоду про від’єднання від контрольованої російської системи й підключення до континентальної європейської мережі оператори Естонії, Латвії та Литви підписали ще в серпні 2023 року.  

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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