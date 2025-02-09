Страны Балтии синхронизировались с энергосетью ЕС вместо российской

Эстония, Латвия и Литва завершили процесс отключения от российской энергосистемы. И сегодня, 9 февраля, полностью синхронизировались с континентальной сетью ЕС. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, пишет УНН.

Это позволяет странам Балтии управлять собственными энергетическими системами по общим и прозрачным европейским правилам. Синхронизация стран Балтии не только способствует безопасности снабжения всего Союза, но и поддержит интеграцию возобновляемых источников энергии в систему, что в конечном итоге позволит потребителям получить выгоду от более низких цен на энергию,

Как сообщается, синхронизация стран Балтии с энергосистемой ЕС является флагманским проектом, который за последние 15 лет получил беспрецедентную политическую, техническую и финансовую поддержку со стороны Европейской Комиссии. Это включает более 1,23 млрд евро в виде грантов из программы ЕС «Объединяем Европу», покрывающей 75% инвестиционных расходов, а также дальнейшие инвестиции, финансируемые в рамках Фонда восстановления и устойчивости в Латвии и Литве для укрепления электроэнергетической инфраструктуры.

Сегодня творится история: страны Балтии переходят на энергетическую независимость. Последние электросети в Европе, которые все еще связаны с Россией, сейчас полностью интегрированы во внутренний энергетический рынок Европы при поддержке более 1 миллиарда евро европейского финансирования в течение многих лет. Последние линии электропередачи с Россией и Беларусью теперь будут демонтированы. Эти цепи линий электропередач, соединяющие страны Балтии с враждующими соседями, уйдут в прошлое. Это свобода. Свобода от угроз и шантажа. Поздравляю с началом этой новой эры,