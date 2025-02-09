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Страны Балтии синхронизировались с энергосетью ЕС вместо российской

Страны Балтии синхронизировались с энергосетью ЕС вместо российской

Киев  •  УНН

 • 2946 просмотра

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Эстония, Латвия и Литва полностью отключились от российской энергосистемы и синхронизировались с сетью ЕС. Проект получил более 1,23 млрд евро поддержки от Еврокомиссии.

Эстония, Латвия и Литва завершили процесс отключения от российской энергосистемы. И сегодня, 9 февраля, полностью синхронизировались с континентальной сетью ЕС. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, пишет УНН.

Это позволяет странам Балтии управлять собственными энергетическими системами по общим и прозрачным европейским правилам. Синхронизация стран Балтии не только способствует безопасности снабжения всего Союза, но и поддержит интеграцию возобновляемых источников энергии в систему, что в конечном итоге позволит потребителям получить выгоду от более низких цен на энергию,

- отметили в Еврокомиссии.

Как сообщается, синхронизация стран Балтии с энергосистемой ЕС является флагманским проектом, который за последние 15 лет получил беспрецедентную политическую, техническую и финансовую поддержку со стороны Европейской Комиссии. Это включает более 1,23 млрд евро в виде грантов из программы ЕС «Объединяем Европу», покрывающей 75% инвестиционных расходов, а также дальнейшие инвестиции, финансируемые в рамках Фонда восстановления и устойчивости в Латвии и Литве для укрепления электроэнергетической инфраструктуры.

Сегодня творится история: страны Балтии переходят на энергетическую независимость. Последние электросети в Европе, которые все еще связаны с Россией, сейчас полностью интегрированы во внутренний энергетический рынок Европы при поддержке более 1 миллиарда евро европейского финансирования в течение многих лет. Последние линии электропередачи с Россией и Беларусью теперь будут демонтированы. Эти цепи линий электропередач, соединяющие страны Балтии с враждующими соседями, уйдут в прошлое. Это свобода. Свобода от угроз и шантажа. Поздравляю с началом этой новой эры,

- сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним,

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил ранее, что Латвия, как и другие страны Балтии, полностью готова к отключению от российской энергосистемы и синхронизации с европейской, но готовится к возможным провокациям.

Соглашение об отсоединении от контролируемой российской системы и подключении к континентальной европейской сети операторы Эстонии, Латвии и Литвы подписали еще в августе 2023 года.  

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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