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У Латвії готуються до провокацій у звʼязку з відключенням від енергосистеми рф

У Латвії готуються до провокацій у звʼязку з відключенням від енергосистеми рф

Київ • УНН

 • 32713 перегляди

Латвія повністю готова до синхронізації з європейською енергосистемою 8-9 лютого. Президент Рінкевичс попереджає про можливі провокації та дезінформацію з боку росії.

Латвія, як і інші країни Балтії, повністю готова до відключення від російської енергосистеми та синхронізації з європейською, але готується до можливих провокацій. Про це інформує суспільний мовник LSM.lv. з посиланням на пресконференцію президента Латвії Едгарса Рінкевичса, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє LSM.lv., в середу, 05 лютого, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що країна готова до відключення від енергосистеми росії. Водночас він додав, що всі органи та компанії, які відповідають за постачання електроенергії, перебувають у стані підвищеної готовності.

Ми не можемо відкидати якусь провокацію. Саме тому латвійські та закордонні органи безпеки перебувають у стані підвищеної готовності 

- сказав Едгарс Рінкевичс.

Рінкевичс наголосив, що розуміє занепокоєння жителів Латвії та бізнесу у звʼязку з підключенням до європейської енергосистеми, але додав, що це – важливий крок для енергетичної незалежності країни.

Хоча ми все ще можемо очікувати дезінформаційних кампаній, які час від часу відбуваються, а також інших неприємних і, можливо, провокаційних кроків, я думаю, що в цілому те, що ми робимо, що ми зміцнюємо нашу енергетичну незалежність і підключаємося до електромережі ЄС, є дуже важливим

- підсумував президент.

Зазначається, що відключення відбудеться 8-9 лютого.

Нагадаємо

Оператори систем передання електроенергії Естонії, Латвії та Литви прийняли рішення про від’єднання від контрольованої росією системи й синхронне підключення до континентальної європейської мережі.

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Віта Зеленецька

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