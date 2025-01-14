Латвія надала Україні військову допомогу на понад 501 млн євро

Латвія вже передала Україні зброї та товарів військового призначення на понад 501 млн євро, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі зі спікеркою Сейму Латвії Дайгою Міерінею, передає УНН.

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Лідери країни обговорили підтримку ОПК України за "данською моделлю" та продовження програм навчання українських військових.

Також, як вказав Шмигаль, скоординували подальші зусилля в напрямку посилення санкцій проти росії. Прем'єр наголосив на важливості обмежень проти ядерної галузі рф та на подальшій протидії російському "тіньовому флоту".

"Обговорили питання створення між Україною та країнами Балтії надійного та економічно ефективного транспортного коридору. Впевнений, що повноцінний початок функціонування "Rail Baltica" відкриє нові можливості у цій сфері", – зазначив Денис Шмигаль.

Латвійські парламентарі зі свого боку запевнили, що Латвія продовжить підтримувати Україну, зокрема на шляху до ЄС і НАТО.

Нагадаємо

28 грудня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що до відправлення в Україну підготовлено чергову партію дронів від латвійських виробників - понад 1000 апаратів.

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