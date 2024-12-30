Латвія передасть Україні понад тисячу безпілотників
Київ • УНН
Латвія підготувала понад 1000 бойових безпілотників різних типів для передачі Україні. У 2025 році країна планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на закупівлю дронів в рамках коаліції з Великою Британією.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що до відправлення в Україну підготовлено чергову партію дронів від латвійських виробників - понад 1000 апаратів. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.
Разом з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо підтримувати Україну. Підготовлено останню партію, яка складається з понад 1000 бойових дронів різних типів,
Він зазначив, що коаліцію безпілотників очолюють Латвія та Велика Британія. У 2025 році планується, що в рамках коаліції Латвія виділить на закупівлю безпілотників ще 20 мільйонів євро.
Нагадаємо
Данія, Франція та Литва надали Україні понад 150 млн євро на розвиток оборонно-промислового комплексу. Кошти спрямують на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.