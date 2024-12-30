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Латвія передасть Україні понад тисячу безпілотників

Київ • УНН

 • 98826 перегляди

Латвія підготувала понад 1000 бойових безпілотників різних типів для передачі Україні. У 2025 році країна планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на закупівлю дронів в рамках коаліції з Великою Британією.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що до відправлення в Україну підготовлено чергову партію дронів від латвійських виробників - понад 1000 апаратів.  Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Разом з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо підтримувати Україну. Підготовлено останню партію, яка складається з понад 1000 бойових дронів різних типів,

– повідомив міністр.

Він зазначив, що коаліцію безпілотників очолюють Латвія та Велика Британія. У 2025 році планується, що в рамках коаліції Латвія виділить на закупівлю безпілотників ще 20 мільйонів євро.

Нагадаємо

Данія, Франція та Литва надали Україні понад 150 млн євро на розвиток оборонно-промислового комплексу. Кошти спрямують на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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