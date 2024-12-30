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Латвия передаст Украине более тысячи беспилотников

Латвия передаст Украине более тысячи беспилотников

Киев  •  УНН

 • 2035 просмотра

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Латвия подготовила более 1000 боевых беспилотников различных типов для передачи Украине. В 2025 году страна планирует выделить дополнительные 20 миллионов евро на закупку дронов в рамках коалиции с Великобританией.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что к отправке в Украину подготовлена очередная партия дронов от латвийских производителей - более 1000 аппаратов.  Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена последняя партия, которая состоит из более 1000 боевых дронов различных типов,

- сообщил министр.

Он отметил, что коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания. В 2025 году планируется, что в рамках коалиции Латвия выделит на закупку беспилотников еще 20 миллионов евро.

Напомним

Дания, Франция и Литва предоставили Украине более 150 млн евро на развитие оборонно-промышленного комплекса. Средства направят на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских орудий.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
latviyaЛатвия
daniyaДания
frantsiyaФранция
litvaЛитва
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина