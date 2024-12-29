Три країни спрямували понад 150 млн євро на фінансування Україною власного ОПК

Україна отримала понад 150 мільйонів євро (6.5 млрд грн) на фінансування власного оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України, передає УНН.

Так, 111 млн євро було виділено на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

29 млн євро – грант від уряду Франції на посилення безпеки і оборони України.

Ще 10 млн євро спрямовані на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

"Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров та подякував партнерам за важливу підтримку й внесок у зміцнення обороноздатності України.

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