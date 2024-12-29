Три страны направили более 150 млн евро на финансирование Украиной собственного ОПК

Украина получила более 150 миллионов евро (6.5 млрд грн) на финансирование собственного оборонно-промышленного комплекса от Дании, Франции и Литвы. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, передает УНН.

Так, 111 млн евро было выделено на выполнение соглашений в рамках сотрудничества между Минобороны Украины, Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Минобороны Дании на усиление ВСУ новейшими средствами поражения отечественного производства.

29 млн евро - грант от правительства Франции на усиление безопасности и обороны Украины.

Еще 10 млн евро направлены на развитие украинского ОПК в соответствии с Меморандумом между Министерством национальной обороны Литвы, Минобороны Украины и Минстратегпромом.

«Указанные средства в частности будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок», - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров и поблагодарил партнеров за важную поддержку и вклад в укрепление обороноспособности Украины.

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