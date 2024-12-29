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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Три страны направили более 150 млн евро на финансирование Украиной собственного ОПК

Три страны направили более 150 млн евро на финансирование Украиной собственного ОПК

Киев  •  УНН

 • 4301 просмотра

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Дания, Франция и Литва предоставили Украине более 150 млн евро на развитие оборонно-промышленного комплекса. Средства направят на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок.

Украина получила более 150 миллионов евро (6.5 млрд грн) на финансирование собственного оборонно-промышленного комплекса от Дании, Франции и Литвы. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, передает УНН.

Так, 111 млн евро было выделено на выполнение соглашений в рамках сотрудничества между Минобороны Украины, Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Минобороны Дании на усиление ВСУ новейшими средствами поражения отечественного производства.

29 млн евро - грант от правительства Франции  на усиление безопасности и обороны Украины.

Еще 10 млн евро направлены на развитие украинского ОПК в соответствии с Меморандумом между Министерством национальной обороны Литвы, Минобороны Украины и Минстратегпромом.

«Указанные средства в частности будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок», - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров и поблагодарил партнеров за важную поддержку и вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Зеленский созвонился с премьером Великобритании обсудили поддержку ОПК и соглашение о 100-летнем партнерстве23 дек. 2024, 12:13 • 13677 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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