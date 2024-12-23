Зеленский созвонился с премьером Великобритании обсудили поддержку ОПК и соглашение о 100-летнем партнерстве
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с премьером Британии по поддержке производства оружия и членства в JEF. Стороны также обсудили подготовку соглашения о долгосрочном партнерстве между странами.
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Великобритании Киром Стармером обсудил поддержку украинского производства оружия, членство в Объединённых экспедиционных силах Соединённого Королевства (JEF), а также подготовку к соглашению о 100-летнем партнёрстве между государствами. Об этом сообщает УНН.
Сегодня обсудили продолжение нашего сотрудничества. Среди главных тем - поддержка украинского производства оружия, подготовка украинских военных, санкции против теневого танкерного флота россии и саммит JEF в Эстонии
Как указал Президент, Украина заинтересована в расширении сотрудничества с JEF и полноправном членстве в организации.
"Также пообщались о соглашении о 100-летнем партнерстве между нашими государствами, работа над подготовкой которого продолжается", - добавил Зеленский.
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