Британия может отправить военных для тренировки ВСУ в Украине: что известно
Киев • УНН
Минобороны Британии рассматривает возможность направления военных инструкторов в Украину. Британия также предоставит дополнительные 225 млн фунтов военной помощи на дроны, боеприпасы и ПВО.
Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину британских военных для тренировки украинских бойцов, пишет ВВС, передает УНН.
Для обсуждения дальнейшей помощи Украине в следующем году и совместных планов накануне в Киев приезжал министр обороны Британии Джон Гили. Впрочем он отказался предоставить детали этих планов.
"Детали нашего совместного украинского плана должны оставаться, скажем так, недоступными для (российского) президента (Владимира) Путина", - заявил британский министр обороны.
По данным источников ВВС, не исключена отправка британских военных в Украину для помощи в подготовке украинских солдат.
До этого времени тренировки украинских военных проходили в Британии. Есть также небольшая группа британских медиков, которые проводят обучение в Украине.
Министр обороны Британии привез в Киев обещание предоставить дополнительные 286 млн долларов военной помощи для увеличения количества дронов, боеприпасов для артиллерии и ПВО.
В то же время во время его визита обсуждали и способы, как укрепить позиции Украины в следующем году, пишет BBC. А это, по словам Джона Гили, требует больше вооружения, больше тренировок и больше санкций против рф.
Дополнение
Швеция не исключает возможности развертывания своих войск в Украине для укрепления обороноспособности страны.
Министр обороны Германии Борис Писториус указал, что Берлин, вероятнее всего, сыграет свою роль в обеспечении прекращения огня, но пока что слишком рано говорить о том, какие силы потребуются.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных сдвигах в дискуссиях о вероятности размещения миротворческого контингента в Украине. По его словам, этот вопрос поднимался во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.