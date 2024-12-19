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Британия может отправить военных для тренировки ВСУ в Украине: что известно

Британия может отправить военных для тренировки ВСУ в Украине: что известно

Киев  •  УНН

 • 6957 просмотра

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Минобороны Британии рассматривает возможность направления военных инструкторов в Украину. Британия также предоставит дополнительные 225 млн фунтов военной помощи на дроны, боеприпасы и ПВО.

Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину британских военных для тренировки украинских бойцов, пишет ВВС, передает УНН

Для обсуждения дальнейшей помощи Украине в следующем году и совместных планов накануне в Киев приезжал  министр обороны Британии Джон Гили.  Впрочем он отказался  предоставить детали этих планов. 

"Детали нашего совместного украинского плана должны оставаться, скажем так, недоступными для (российского) президента (Владимира) Путина", - заявил британский министр обороны.

По данным источников ВВС,  не исключена отправка британских военных в Украину для помощи в подготовке украинских солдат. 

До этого времени тренировки украинских военных проходили в Британии. Есть также небольшая группа британских медиков, которые проводят обучение в Украине.

Министр обороны Британии привез в Киев обещание предоставить дополнительные 286 млн долларов военной помощи для увеличения количества дронов, боеприпасов для артиллерии и ПВО.

В то же время во время его визита обсуждали и способы, как укрепить позиции Украины в следующем году, пишет BBC. А это, по словам Джона Гили, требует больше вооружения, больше тренировок и больше санкций против рф.

Дополнение 

Швеция не исключает возможности развертывания своих войск в Украине для укрепления обороноспособности страны. 

Министр обороны Германии Борис Писториус указал, что Берлин, вероятнее всего, сыграет свою роль в обеспечении прекращения огня, но пока что слишком рано говорить о том, какие силы потребуются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных сдвигах в дискуссиях о вероятности размещения миротворческого контингента в Украине. По его словам, этот вопрос поднимался во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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