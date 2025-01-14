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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Латвия предоставила Украине военную помощь на сумму более 501 млн евро

Латвия предоставила Украине военную помощь на сумму более 501 млн евро

Киев  •  УНН

 • 11151 просмотра

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Латвия предоставила Украине военную помощь на сумму более 501 млн евро. Страны обсудили дальнейшее сотрудничество, включая поддержку ОПК, обучение военных и создание транспортного коридора.

Латвия уже передала Украине оружия и товаров военного назначения на сумму более 501 млн евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи со спикером Сейма Латвии Дайгой Мейрене, передает УНН.

Детали

Лидеры страны обсудили поддержку ОПК Украины по "датской модели" и продолжение программ обучения украинских военных.

Также, как указал Шмыгаль, скоординировали дальнейшие усилия в направлении усиления санкций против России. Премьер подчеркнул важность ограничений против ядерной отрасли РФ и дальнейшего противодействия российскому "теневому флоту".

"Обсудили вопрос создания между Украиной и странами Балтии надежного и экономически эффективного транспортного коридора. Уверен, что полноценное начало функционирования "Rail Baltica" откроет новые возможности в этой сфере", - отметил Денис Шмыгаль.

Латвийские парламентарии со своей стороны заверили, что Латвия продолжит поддерживать Украину, в частности на пути к ЕС и НАТО.

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Напомним

28 декабря министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что к отправке в Украину подготовлена очередная партия дронов от латвийских производителей - более 1000 аппаратов.

Спикер Сейма Латвии прибыла в Киев: что планирует обсудить14.01.25, 10:46 • 12387 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
latviyaЛатвия
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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