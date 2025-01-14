Спікерка Сейму Латвії прибула до Києва: що планує обговорити
Київ • УНН
Дайга Мієрін розпочала офіційний візит до Києва 14 січня. Заплановані зустрічі з українською владою та відвідування реабілітаційних центрів для військових.
Спікерка Сейму Латвії Дайга Мієрін прибула до Києва з офіційним візитом 14 січня. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, пише УНН.
У Facebook Кондратюк опублікувала відео зустрічі зі спікеркою Сейму на Київському залізничному вокзалі.
Зазначається, що в делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових.
Як вкзаала Кондратюк, це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин.
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