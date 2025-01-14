Спікерка Сейму Латвії прибула до Києва: що планує обговорити

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Дайга Мієрін розпочала офіційний візит до Києва 14 січня. Заплановані зустрічі з українською владою та відвідування реабілітаційних центрів для військових.

Спікерка Сейму Латвії Дайга Мієрін прибула до Києва  з офіційним візитом 14 січня. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, пише УНН

У Facebook Кондратюк опублікувала відео зустрічі зі спікеркою Сейму  на Київському залізничному вокзалі.

Зазначається, що в делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових.

Як вкзаала Кондратюк, це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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