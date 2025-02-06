В Латвии готовятся к провокациям в связи с отключением от энергосистемы рф
Киев • УНН
Латвия полностью готова к синхронизации с европейской энергосистемой 8-9 февраля. Президент Ринкевичс предупреждает о возможных провокациях и дезинформации со стороны России.
Латвия, как и другие страны Балтии, полностью готова к отключению от российской энергосистемы и синхронизации с европейской, но готовится к возможным провокациям. Об этом информирует общественный вещатель LSM.lv. со ссылкой на пресс-конференцию президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, передает УНН.
Детали
Как сообщает LSM.lv, в среду, 05 февраля, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна готова к отключению от энергосистемы России. В то же время он добавил, что все органы и компании, которые отвечают за поставки электроэнергии, находятся в состоянии повышенной готовности.
Мы не можем исключать какую-то провокацию. Именно поэтому латвийские и зарубежные органы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности
Ринкевичс подчеркнул, что понимает беспокойство жителей Латвии и бизнеса в связи с подключением к европейской энергосистеме, но добавил, что это - важный шаг для энергетической независимости страны.
Хотя мы все еще можем ожидать дезинформационных кампаний, которые время от времени происходят, а также других неприятных и, возможно, провокационных шагов, я думаю, что в целом то, что мы делаем, что мы укрепляем нашу энергетическую независимость и подключаемся к электросети ЕС, является очень важным
Отмечается, что отключение состоится 8-9 февраля.
Напомним
Операторы систем передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы приняли решение об отсоединении от контролируемой Россией системы и синхронном подключении к континентальной европейской сети.
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