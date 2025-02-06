В Латвии готовятся к провокациям в связи с отключением от энергосистемы рф

ukenru
Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 58543 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 103028 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 107318 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
5 февраля, 13:58 • 108822 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 103394 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
5 февраля, 13:43 • 101867 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
5 февраля, 12:05 • 120273 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
5 февраля, 11:37 • 89968 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

Эксклюзив
Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
5 февраля, 11:00 • 81465 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 102747 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 106499 просмотра
Почти половина от общего количества: Силы обороны в 2024 году поразили 13 тыс. артсистем оккупантов - Сырский

Почти половина от общего количества: Силы обороны в 2024 году поразили 13 тыс. артсистем оккупантов - Сырский

5 февраля, 18:12 • 33481 просмотра
Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

5 февраля, 18:21 • 68677 просмотра
Израиль вслед за США выйдет из Совета ООН по правам человека

Израиль вслед за США выйдет из Совета ООН по правам человека

5 февраля, 18:26 • 49866 просмотра
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

5 февраля, 18:48 • 63392 просмотра
публикации
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 106499 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 120273 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 128615 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 155706 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 173518 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

5 февраля, 18:48 • 63392 просмотра
Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

5 февраля, 18:21 • 68677 просмотра
Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

5 февраля, 16:07 • 73391 просмотра
Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

5 февраля, 14:54 • 104506 просмотра
Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

5 февраля, 14:40 • 104108 просмотра
Актуальное
В Латвии готовятся к провокациям в связи с отключением от энергосистемы рф

В Латвии готовятся к провокациям в связи с отключением от энергосистемы рф

Киев  •  УНН

 • 3086 просмотра

Read in English

Латвия полностью готова к синхронизации с европейской энергосистемой 8-9 февраля. Президент Ринкевичс предупреждает о возможных провокациях и дезинформации со стороны России.

Латвия, как и другие страны Балтии, полностью готова к отключению от российской энергосистемы и синхронизации с европейской, но готовится к возможным провокациям. Об этом информирует общественный вещатель LSM.lv. со ссылкой на пресс-конференцию президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, передает УНН.

Детали

Как сообщает LSM.lv, в среду, 05 февраля, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна готова к отключению от энергосистемы России. В то же время он добавил, что все органы и компании, которые отвечают за поставки электроэнергии, находятся в состоянии повышенной готовности.

Мы не можем исключать какую-то провокацию. Именно поэтому латвийские и зарубежные органы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности 

- сказал Эдгарс Ринкевичс.

Ринкевичс подчеркнул, что понимает беспокойство жителей Латвии и бизнеса в связи с подключением к европейской энергосистеме, но добавил, что это - важный шаг для энергетической независимости страны.

Хотя мы все еще можем ожидать дезинформационных кампаний, которые время от времени происходят, а также других неприятных и, возможно, провокационных шагов, я думаю, что в целом то, что мы делаем, что мы укрепляем нашу энергетическую независимость и подключаемся к электросети ЕС, является очень важным

- подытожил президент.

Отмечается, что отключение состоится 8-9 февраля.

Напомним

Операторы систем передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы приняли решение об отсоединении от контролируемой Россией системы и синхронном подключении к континентальной европейской сети.

Латвия предоставила Украине военную помощь на сумму более 501 млн евро14.01.25, 15:50 • 31475 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
latviyaЛатвия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
litvaЛитва
estoniyaЭстония

Обратиться по вопросам размещения рекламы