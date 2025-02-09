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москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав - Зеленський

москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав - Зеленський

Київ • УНН

 • 49940 перегляди

Естонія, Латвія та Литва синхронізувалися з енергомережею ЄС, отримавши 1,23 млрд євро підтримки. Зеленський назвав це важливим кроком, який позбавить рф можливості використовувати енергію як зброю.

Володимир Зеленський назвав важливою подією для Європи від'єднання держав Балтії від російської енергомережі та закликав ЄС приєднатися до санкцій України проти рф у сфері енергетики. Про це йдеться у вечірньму зверненні Президента України, пише УНН.

Сьогодні – важлива подія для нашого регіону, загалом для Європи. Держави Балтії, добрі друзі України, від’єднались від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 22-му році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності,

- йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав.

І також це означає, що Європа стала ще більш цілісною. Саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись і надалі – всі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи – тих, які досі мають договори з росією,

- заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що треба більше працювати з Америкою – LNG газ, нафта, а також працювати з нашими партнерами в сусідніх країнах із Євросоюзом в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію. Кавказ, Близький Схід, Північна Африка.

Чим менше буде залежностей європейців від Росії, тим скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі. Я вітаю наших друзів – Литву, Латвію, Естонію із сьогоднішнім досягненням. Важливо, що Польща допомагає, і це знову й знову доводить: співпраця між нами всіма – це незалежність кожного з нас,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Естонія, Латвія та Литва повністю відключились від російської енергосистеми та синхронізувалися з мережею ЄС. Проект отримав понад 1,23 млрд євро підтримки від Єврокомісії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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