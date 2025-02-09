москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав - Зеленський

Володимир Зеленський назвав важливою подією для Європи від'єднання держав Балтії від російської енергомережі та закликав ЄС приєднатися до санкцій України проти рф у сфері енергетики. Про це йдеться у вечірньму зверненні Президента України, пише УНН.

Сьогодні – важлива подія для нашого регіону, загалом для Європи. Держави Балтії, добрі друзі України, від’єднались від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 22-му році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності, - йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав.

І також це означає, що Європа стала ще більш цілісною. Саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись і надалі – всі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи – тих, які досі мають договори з росією, - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що треба більше працювати з Америкою – LNG газ, нафта, а також працювати з нашими партнерами в сусідніх країнах із Євросоюзом в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію. Кавказ, Близький Схід, Північна Африка.

Чим менше буде залежностей європейців від Росії, тим скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі. Я вітаю наших друзів – Литву, Латвію, Естонію із сьогоднішнім досягненням. Важливо, що Польща допомагає, і це знову й знову доводить: співпраця між нами всіма – це незалежність кожного з нас, - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Естонія, Латвія та Литва повністю відключились від російської енергосистеми та синхронізувалися з мережею ЄС. Проект отримав понад 1,23 млрд євро підтримки від Єврокомісії.