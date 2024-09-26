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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минюст просит ВАКС национализировать активы экс-руководителя охраны Януковича на более 100 млн грн

Минюст просит ВАКС национализировать активы экс-руководителя охраны Януковича на более 100 млн грн

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 10:39  •  5272 просмотра

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Минюст обратился в ВАКС относительно национализации активов экс-руководителя охраны Януковича на сумму более 100 млн грн. Его обвиняют в пособничестве РФ и незаконном обращении с оружием.

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд относительно возможности национализации активов к экс-руководителю службы охраны беглого президента Януковича. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офисе генерального прокурора.

Детали

Этот иск предусматривает национализацию гостиничного комплекса в Буковеле, денежных средств, земельных участков, корпоративных прав предприятия, квартир и двух паркомест в г. Киеве, автомобиля MERCEDES-BENS GL 550 и прицепа. Общая сумма арестованных активов - более 100 млн грн.

В доход государства могут передать активы 6 предприятий корпорации с российскими совладельцами22 мая 2024, 09:07 • 19174 просмотра

Экс-начальника службы охраны бывшего президента обвиняют в пособничестве государству-агрессору и незаконном обращении с оружием. По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения он нелегально выехал с подконтрольной Украине территории. В Украине его объявили в розыск.

Находясь на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной республики Крым, он помогал своему сыну - действующему сотруднику ФСБ РФ, в поиске патриотически настроенных граждан Украины, которые остались на оккупированных территориях.

На основании собранных доказательств в суд направлен иск о применении к экс-руководителю службы охраны президента-беглеца санкций - взыскание в доход государства принадлежащих ему активов

- подытожили в Офисе генпрокурора. 

Напомним,

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской компании «Ильюшин Финанс Ко.» 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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