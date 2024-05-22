В доход государства могут передать активы 6 предприятий корпорации с российскими совладельцами

В Высший антикоррупционный суд подан иск о взыскании в доход государства активов шести предприятий, среди которых два трубных завода, в качестве санкций к их российским совладельцам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу офиса Генпрокурора.

детали

В Высший антикоррупционный суд заявлен иск о национализации шести предприятий корпорации "Группа Полипластик". Отмечается, что совладельцами предприятий являются россияне, поставляющие полимеры к предприятиям военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Иск в суд подан по материалам офиса Генерального прокурора Министерством юстиции Украины.

справка

Российская корпорация-крупный промышленный конгломерат, специализирующийся на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов, которые имеют широкий спектр применения.

Владельцы этой корпорации поддерживают захватническую политику государства-агрессора. Они материально-технически обеспечивают функционирование оккупационных администраций полуострова Крым, участвуют в разработке композитного материала для совершенствования образца стрелкового оружия, которое поставляется по заказу Министерства обороны рф. Осуществляют поставки полимеров к предприятиям военно-промышленного комплекса рф.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

Напомним

Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель.

Германия соглашается с планом США использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.