Рішення про конфіскацію заморожених активів РФ ухвалять за кілька тижнів
Київ • УНН
Euroclear прийме рішення про конфіскацію 87-89% доходів від заморожених російських активів на суму 2-3 млрд євро в найближчі тижні.
Бельгійський депозитарій Euroclear ухвалить рішення щодо конфіскації заморожених російських активів "через кілька тижнів", повідомила нова виконавча директорка Euroclear Валері Убрен в інтерв'ю бельгійській газеті L'Echo, передає УНН.
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Рішення має бути ухвалене найближчими тижнями. Сума перебуватиме в інтервалі між 87% і 89% від усіх доходів від російських активів після сплати податків
Загальна сума доходів від заблокованих активів, за її словами, становитиме 2–3 млрд євро залежно від процентних ставок.
З початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року країни G7 заморозили близько €300 млрд російських валютних резервів. При цьому близько 208 млрд євро знаходиться в Євросоюзі, в основному на рахунках Euroclear.
Як повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, країни ЄС домовилися про передачу на потреби України 90% доходів від заморожених російських активів.
ЄС прагне забезпечити можливість перших надходжень від заморожених активів рф для України до літа - Єврокомісія07.05.24, 16:00 • 21133 перегляди