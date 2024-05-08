Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
g7G7
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  106176 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  105506 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  109418 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  158519 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107496 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119263 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119979 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120507 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228809 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211942 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Новости по теме
Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

  •  372 просмотра
В Харькове был слышен взрыв

В Харькове был слышен взрыв

  •  1986 просмотра
На Полтавщине раздаются взрывы

На Полтавщине раздаются взрывы

  •  2126 просмотра
В России объявили в розыск экс-депутата Верховной рады Игоря Мирошниченко

В России объявили в розыск экс-депутата Верховной рады Игоря Мирошниченко

  •  2807 просмотра
Глава ЦРУ едет в Израиль - Reuters

Глава ЦРУ едет в Израиль - Reuters

  •  3833 просмотра
На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

  •  4387 просмотра
Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

  •  4130 просмотра
Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg

Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg

  •  5666 просмотра
На Лиманском направлении ВСУ улучшили тактическое положение - спикер ОСУВ Хортица

На Лиманском направлении ВСУ улучшили тактическое положение - спикер ОСУВ Хортица

  •  5965 просмотра
Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО

Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО

  •  6814 просмотра

Популярные

Шмыгаль обсудил военные потребности Украины с болгарским коллегой Главчевым

Шмыгаль обсудил военные потребности Украины с болгарским коллегой Главчевым

  •  25868 просмотра
Винить путина и русских: в Кропивницком женщина выпала из колеса обозрения, у нее нашли предсмертную записку

Винить путина и русских: в Кропивницком женщина выпала из колеса обозрения, у нее нашли предсмертную записку

  •  18808 просмотра
Валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 млрд долларов - Пышный

Валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 млрд долларов - Пышный

  •  29760 просмотра
Подготовка к отопительному сезону: Шмыгаль провел совещание по децентрализации энергосистемы

Подготовка к отопительному сезону: Шмыгаль провел совещание по децентрализации энергосистемы

  •  18322 просмотра
Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии

Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии

  •  31532 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

  •  127526 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

  •  158519 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  171963 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  282318 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  439682 просмотра

Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

Euroclear примет решение о конфискации 87-89% доходов от замороженных российских активов на сумму 2-3 млрд евро в ближайшие недели.

Война •   •  372 просмотра
Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

В Харькове был слышен взрыв

В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города, на фоне сообщений об обстрелах и атаках беспилотников "Шахид" на город.

Война •   •  1986 просмотра
В Харькове был слышен взрыв

На Полтавщине раздаются взрывы

В Полтавской области из-за вражеских обстрелов раздавались взрывы, глава областной военной администрации подтвердил факт обстрелов и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  2126 просмотра
На Полтавщине раздаются взрывы

В России объявили в розыск экс-депутата Верховной рады Игоря Мирошниченко

Россия объявила в розыск бывшего народного депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко по неустановленным причинам по статье Уголовного кодекса РФ.

политика •   •  2807 просмотра
В России объявили в розыск экс-депутата Верховной рады Игоря Мирошниченко

Глава ЦРУ едет в Израиль - Reuters

Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами на фоне усилий, направленных на прекращение огня в Газе и возможный обмен заложниками.

политика •   •  3833 просмотра
Глава ЦРУ едет в Израиль - Reuters

На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

Двое грузинских солдат из подразделения "Черный орел" погибли в боях под Авдеевкой, Украина.

Общество •   •  4387 просмотра
На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

AstraZeneca отозвала свою вакцину против COVID-19 с мирового рынка из-за рыночных причин и замену ее обновленными вакцинами против новых вариантов, признав, что она может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как образование тромбов.

COVID-19 •   •  4130 просмотра
Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg

Румыния рассмотрит возможность поставки Украине одного из своих комплексов противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских воздушных атак, заявил президент Клаус Йоханнис после встречи с президентом США Джо Байденом.

Война •   •  5666 просмотра
Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg

На Лиманском направлении ВСУ улучшили тактическое положение - спикер ОСУВ Хортица

Вооруженные силы Украины достигли прогресса на Лиманском направлении, улучшив тактическую ситуацию в районе Серебрянского лесничества, сообщил спикер Хортицкого регионального военного командования.

Война •   •  5965 просмотра
На Лиманском направлении ВСУ улучшили тактическое положение - спикер ОСУВ Хортица

Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО

Ермак обсудил с бывшим председателем НАТО Расмуссеном и другими международными деятелями проект доклада о будущем членстве Украины в НАТО, подготовку к Мирному саммиту в Швейцарии, а также необходимость гарантий безопасности и поддержки со стороны стран-партнеров в условиях продолжающейся войны с Россией.

Война •   •  6814 просмотра
Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО