Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

Бельгийский депозитарий Euroclear примет решение о конфискации замороженных российских активов "через несколько недель", сообщила новый исполнительный директор Euroclear Валери Убрен в интервью бельгийской газете L'Echo, передает УНН.

Детали

Решение должно быть принято в ближайшие недели. Сумма будет находиться в интервале между 87% и 89% от всех доходов от российских активов после уплаты налогов заявила Валери Убрен.

Общая сумма доходов от заблокированных активов, по ее словам, составит 2-3 млрд евро в зависимости от процентных ставок.

С начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года страны G7 заморозили около €300 млрд российских валютных резервов. При этом около 208 млрд евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear.

Как сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, страны ЕС договорились о передаче на нужды Украины 90% доходов от замороженных российских активов.

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