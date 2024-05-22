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В дохід держави можуть передати активи 6 підприємств корпорації з російськими співвласниками

В дохід держави можуть передати активи 6 підприємств корпорації з російськими співвласниками

Київ • УНН

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Вищий антикорупційний суд подав позов про стягнення в дохід держави активів шести підприємств, у тому числі двох трубних заводів, у зв'язку з тим, що їхні російські співвласники потрапили під санкції за постачання полімерів російському військово-промисловому комплексу.

До Вищого антикорупційного суду подано позов щодо стягнення в дохід держави активів шести підприємств, серед яких два трубних заводи, в якості санкцій до їх російських співвласників, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Деталі

До Вищого антикорупційного суду заявлено позов про націоналізацію шести підприємств корпорації "Група Поліпластик". Зазначається, що співвласниками підприємств є росіяни, що постачають полімери до підприємств військово-промислового комплексу російської федерації.

Позов до суду подано за матеріалами Офісу Генерального прокурора Міністерством юстиції України.

Довідка

Російська корпорація – це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.

Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони рф. Здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу рф.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Нагадаємо

Рішення про конфіскацію заморожених активів РФ ухвалять за кілька тижнів.

Німеччина погоджується з планом США використовувати заморожені російські активи для фінансування України.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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