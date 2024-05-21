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Німеччина погоджується з планом США використовувати заморожені російські активи для фінансування України

Німеччина погоджується з планом США використовувати заморожені російські активи для фінансування України

Київ • УНН

 • 40444 перегляди

Німеччина погоджується підтримати план США щодо використання заморожених російських активів, переважно в Європі, для надання допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів доларів.

За словами людей, обізнаних з обговореннями, офіційні особи Німеччини готові підтримати план США щодо залучення майбутніх доходів від заморожених російських активів — переважно в Європі — для надання допомоги Україні на суму 50 мільярдів доларів. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Деталі Зазначається, що згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до отримання значного нового пакету допомоги Києву та забезпечення участі США незалежно від результатів виборів у листопаді.

Офіційні особи США та ЄС кажуть, що пропозиція США набирає обертів, яка, як очікується, буде домінувати в переговорах між міністрами фінансів і керівниками центральних банків країн Великої семи, які збираються в Стрезі, Італія, на щорічну зустріч, яка розпочнеться в четвер.

Але німецькі офіційні особи не очікують жодної остаточної угоди до зустрічі лідерів G-7 13-15 червня, а також її реалізації до наступного року, повідомили люди, які побажали залишитися анонімними.

Доповнення

На кону стоїть питання про те, чи зможе український уряд залишатися фінансово життєздатним — фінансувати свою оборону та обслуговувати свій борг — до 2025 року. Оскільки війна не демонструє жодних ознак припинення, а військовий наступ Росії набирає обертів, найзавзятіші прихильники України прагнуть забезпечити середньострокове фінансування для країни, що перебуває у стані конфлікту, і надіслати сигнал Москві, що підтримка Києва серед союзників G-7 не слабшає.

Союзники по G7 налаштовані щодо плану США стосовно заморожених російських активів для України - FT20.05.24, 12:22 • 52539 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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