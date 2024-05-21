Германия соглашается с планом США использовать замороженные российские активы для финансирования Украины

По словам людей, знакомых с обсуждениями, официальные лица Германии готовы поддержать план США по привлечению будущих доходов от замороженных российских активов - преимущественно в Европе - для оказания помощи Украине на сумму 50 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Детали Отмечается, что согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к получению значительного нового пакета помощи Киеву и обеспечения участия США независимо от результатов выборов в ноябре.

Официальные лица США и ЕС говорят, что предложение США набирает обороты, которое, как ожидается, будет доминировать в переговорах между министрами финансов и руководителями центральных банков стран Большой семерки, которые собираются в Стреге, Италия, на ежегодную встречу, которая начнется в четверг.

Но немецкие официальные лица не ожидают никакого окончательного соглашения до встречи лидеров G-7 13-15 июня, а также его реализации до следующего года, сообщили люди, пожелавшие остаться анонимными.

Дополнение

На кону стоит вопрос о том, сможет ли украинское правительство оставаться финансово жизнеспособным - финансировать свою оборону и обслуживать свой долг - до 2025 года. Поскольку война не демонстрирует никаких признаков прекращения, а военное наступление России набирает обороты, самые рьяные сторонники Украины стремятся обеспечить среднесрочное финансирование для страны, находящейся в состоянии конфликта, и послать сигнал Москве, что поддержка Киева среди союзников G-7 не ослабевает.

Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины - FT