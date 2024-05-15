ВАКС стягнув у дохід держави два літаки АН-148, які належали компанії з рф
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд конфіскував два пасажирські літаки Ан-148-100Е у російської компанії "Ільюшин Фінанс Ко", яка входить до складу державної корпорації "Ростех" і відповідає за лізинг та обслуговування літаків російського виробництва.
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії "Ільюшин Фінанс Ко." про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства юстиції України.
Деталі
Вищий антикорупційний суд рішенням від 15 травня 2024 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ "Ільюшин Фінанс Ко." про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції"
Мін'юст пояснив, що АТ "Ільюшин Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації "Ростех" та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.
ВАКС конфіскував майно ексміністра освіти табачника11.04.24, 13:30 • 21732 перегляди
АТ "ІФК" у складі "Ростех" займає свою нішу, що загалом забезпечує функціонування стратегічно важливої для РФ галузі авіаперевезень.
Зазначається, що до початку та під час повномасштабного вторгнення АТ "Ільюшин Фінанс Ко." системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та бере участь в матеріально технічному забезпеченні збройній агресії рф шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міністерства оборони росії.
Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е
Доповнення
Заступниця міністра юстиції Інна Богатих у на своїй сторінці у Facebook уточнила, що ці літаки перебувають на території України.
Із цікавого - це один із двох процесів, де, крім представника, бере участь особисто підсанкційна особа. Онлайн, правда, через відеоконференцію
Нагадаємо
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення частково задовольнити позов Міністерства юстиції до російського бізнесмена Едуарда Худайнатова про стягнення в дохід держави його активів на суму понад 400 мільйонів гривень.