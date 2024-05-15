Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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ВАКС взыскал в доход два самолета АН-148, которые принадлежали компании из рф
Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, предварительно известно о 2 погибших - ОВА
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В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express
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Информация об оккупации россией Волчанска не соответствует действительности - ЦПД при СНБО
Курсант погиб во время прыжка с парашютом, начато расследование - ГБР
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
ВАКС взыскал в доход два самолета АН-148, которые принадлежали компании из рф
Высший антикоррупционный суд конфисковал два пассажирских самолета Ан-148-100Е у российской компании "Ильюшин Финанс Ко", которая входит в состав государственной корпорации "Ростех" и отвечает за лизинг и обслуживание самолетов российского производства.
Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, предварительно известно о 2 погибших - ОВА
Российская атака на город Днепр в Украине привела к повреждению инфраструктуры и гибели по меньшей мере двух человек, количество жертв оценивается.
Цена биткоина немного упала и составляет 62 тысяч долларов
В среду цена биткоина несколько упала до отметки $62 000, несмотря на ослабление доллара и небольшое положительное движение.
рф утром в течение часа обстреливала одну из общин Сумщины: погибла 60-летняя женщина
60-летняя женщина погибла, когда российские войска в течение часа обстреливали из артиллерии Есманьскую громаду Сумской области.
В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express
Ракетный удар по российскому аэродрому в оккупированном Крыму мог повредить истребители МиГ-31. В общем это на этой базе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов.
Ермак встретился с премьером Дании: обсудили военную помощь и Саммит мира
Ермак обсудил военную помощь, поддержку Дании и предстоящий Глобальный саммит мира с премьер-министром Дании Фредериксен.
"Собственное дело": 623 ветерана получили гранты на развитие своего бизнеса
Всего с начала программы "Собственное дело" 623 ветерана и члены их семей получили гранты на общую сумму 280 млн грн.
Информация об оккупации россией Волчанска не соответствует действительности - ЦПД при СНБО
Сообщения об оккупации российскими войсками города Волчанск Харьковской области не соответствуют действительности, поскольку большая часть города остается под контролем Украины, сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Курсант погиб во время прыжка с парашютом, начато расследование - ГБР
Курсант 2-го курса Одесской военной академии погиб во время тренировочного прыжка с парашютом, сообщили в ГБР, бюро начало расследование.
Британская разведка проанализировала ущерб, нанесенный рф культурному наследию Украины
Продолжающаяся война России против Украины продолжает наносить серьезный ущерб объектам исторического и культурного наследия Украины: по данным британской разведки, по состоянию на начало мая 2024 года 1 987 учреждений культуры понесли убытки, а 1 062 объекта наследия были разрушены или повреждены.