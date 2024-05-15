ВАКС взыскал в доход два самолета АН-148, которые принадлежали компании из рф

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской компании "Ильюшин Финанс Ко." об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства юстиции Украины.

Детали

Высший антикоррупционный суд решением от 15 мая 2024 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к АО "Ильюшин Финанс Ко." о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" - заявили в ведомстве.

Минюст пояснил, что АО "Ильюшин Финанс Ко." является специализированной компанией, входящей в состав государственной корпорации "Ростех" и отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.

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АО "ИФК" в составе "Ростеха" занимает свою нишу, что в целом обеспечивает функционирование стратегически важной для РФ отрасли авиаперевозок.

Отмечается, что до начала и во время полномасштабного вторжения АО "Ильюшин Финанс Ко." системно сотрудничает с высшим политическим руководством РФ и участвует в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии РФ путем поставки самолетов и комплектующих в пользу силовых ведомств и структурных подразделений Министерства обороны России.

Решением ВАКС в доход государства взыскано два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е - подытожили в Министерстве юстиции.

Дополнение

Заместитель министра юстиции Инна Богатых в на своей странице в Facebook уточнила, что эти самолеты находятся на территории Украины.

Из интересного - это один из двух процессов, где, кроме представителя, участвует лично подсанкционное лицо. Онлайн, правда, через видеоконференцию - заметила Богатых.

Напомним,

Высший антикоррупционный суд принял решение частично удовлетворить иск Министерства юстиции к российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову о взыскании в доход государства его активов на сумму более 400 миллионов гривен.