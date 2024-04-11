ВАКС конфисковал имущество экс-министра образования табачника

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
ukrainaУкраина
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  103689 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  139262 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  134356 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  131377 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116707 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  97344 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115793 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115573 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114514 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108248 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Новости по теме
ВАКС конфисковал имущество экс-министра образования табачника

ВАКС конфисковал имущество экс-министра образования табачника

  •  10649 просмотра
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

  •  12801 просмотра
Обманули десятки людей фейковым сбором средств на авто для ВСУ: на Сумщине будут судить группу арестантов

Обманули десятки людей фейковым сбором средств на авто для ВСУ: на Сумщине будут судить группу арестантов

  •  11727 просмотра
Евлаш об учениях на F-16: в Дании и США украинские пилоты на завершающих этапах

Евлаш об учениях на F-16: в Дании и США украинские пилоты на завершающих этапах

  •  13120 просмотра
Мужчине, который выбросил 20 урн с прахом на пустырь, сообщили о подозрении

Мужчине, который выбросил 20 урн с прахом на пустырь, сообщили о подозрении

  •  10008 просмотра
Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 5

Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 5

  •  11873 просмотра
Удар рф баллистикой по Николаеву унес жизни уже 4 гражданских, 5 человек пострадали - ОК "Юг"

Удар рф баллистикой по Николаеву унес жизни уже 4 гражданских, 5 человек пострадали - ОК "Юг"

  •  12448 просмотра
У рф осталось достаточно много фугасных авиационных бомб - Евлаш

У рф осталось достаточно много фугасных авиационных бомб - Евлаш

  •  11665 просмотра
Президент Финляндии: Европа должна меньше говорить и больше готовиться к отражению российской угрозы

Президент Финляндии: Европа должна меньше говорить и больше готовиться к отражению российской угрозы

  •  13392 просмотра
Силы обороны юга: враг штурмовал на Херсонщине и Ореховском направлении, продолжает террор мирного населения

Силы обороны юга: враг штурмовал на Херсонщине и Ореховском направлении, продолжает террор мирного населения

  •  10883 просмотра

Популярные

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  105681 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

  •  135238 просмотра
Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

  •  122808 просмотра
Силы Противовоздушной Обороны действуют на Львовщине в условиях ракетных ударов

Силы Противовоздушной Обороны действуют на Львовщине в условиях ракетных ударов

  •  80817 просмотра
Ракета рф выпущена в сторону Миргорода

Ракета рф выпущена в сторону Миргорода

  •  57807 просмотра

Публикации

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  105681 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

  •  135238 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

  •  152334 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  195507 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  413484 просмотра

ВАКС конфисковал имущество экс-министра образования табачника

Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество бывшего министра образования дмитрия табачника, в частности квартиру, земельные участки, дом и денежные средства, за активную поддержку российской оккупационной администрации и пропагандистскую риторику.

Криминал и ЧП •   •  10649 просмотра
ВАКС конфисковал имущество экс-министра образования табачника

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

Латвия будет предоставлять Украине ежегодную военную помощь в размере 0,25% ВВП, а также поддержку в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотников в течение 10 лет, одновременно безоговорочно поддерживая заявки Украины на членство в ЕС и НАТО.

Война •   •  12801 просмотра
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

Обманули десятки людей фейковым сбором средств на авто для ВСУ: на Сумщине будут судить группу арестантов

В Сумской области будут судить группу заключенных, которые обманули 22 человека, в том числе военнослужащих Вооруженных Сил Украины, на сумму более 265 000 гривен, продавая несуществующие автомобили через поддельные интернет-объявления.

Общество •   •  11727 просмотра
Обманули десятки людей фейковым сбором средств на авто для ВСУ: на Сумщине будут судить группу арестантов

Евлаш об учениях на F-16: в Дании и США украинские пилоты на завершающих этапах

Украинские пилоты находятся на завершающем этапе подготовки учений на истребителях F-16 в Дании и США, отрабатывая удары по малым целям и совершенствуя свои навыки для выполнения реальных боевых задач в Украине.

Война •   •  13120 просмотра
Евлаш об учениях на F-16: в Дании и США украинские пилоты на завершающих этапах

Мужчине, который выбросил 20 урн с прахом на пустырь, сообщили о подозрении

26-летнему работнику ритуальной службы было сообщено о подозрении за то, что он выбросил 20 урн с человеческим прахом вместо утилизации остатков праха.

Криминал и ЧП •   •  10008 просмотра
Мужчине, который выбросил 20 урн с прахом на пустырь, сообщили о подозрении

Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 5

Мужчина, который получил тяжелые ранения в Одесской области, умер в больнице, количество погибших возросло до 5 человек.

Война •   •  11873 просмотра
Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 5

Удар рф баллистикой по Николаеву унес жизни уже 4 гражданских, 5 человек пострадали - ОК "Юг"

В результате вражеского удара баллистической ракетой по Николаеву, Украина, погибли 4 гражданских лица, 5 получили ранения, был нанесен ущерб жилым домам, автомобилям и промышленным объектам.

Война •   •  12448 просмотра
Удар рф баллистикой по Николаеву унес жизни уже 4 гражданских, 5 человек пострадали - ОК "Юг"

У рф осталось достаточно много фугасных авиационных бомб - Евлаш

россия модифицирует и превращает свои осколочно-фугасные авиационные бомбы, оставшиеся в наследство от советских времен, в управляемые бомбы, которые она продолжает сбрасывать на прифронтовые города, в том числе на гражданские районы в Украине.

Война •   •  11665 просмотра
У рф осталось достаточно много фугасных авиационных бомб - Евлаш

Президент Финляндии: Европа должна меньше говорить и больше готовиться к отражению российской угрозы

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны сосредоточиться на немедленной помощи Украине и подготовке своих вооруженных сил, а не на спекуляциях о потенциальной российской агрессии за пределами Украины.

Война •   •  13392 просмотра
Президент Финляндии: Европа должна меньше говорить и больше готовиться к отражению российской угрозы

Силы обороны юга: враг штурмовал на Херсонщине и Ореховском направлении, продолжает террор мирного населения

Подразделения Объединенных сил на юге уничтожили 112 оккупантов, 41 единицу вооружения и военной техники. Но враг продолжает попытки штурмов на Херсонщине и на Ореховском направлении.

Война •   •  10883 просмотра
Силы обороны юга: враг штурмовал на Херсонщине и Ореховском направлении, продолжает террор мирного населения