ВАКС конфисковал имущество экс-министра образования табачника

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск о применении санкции к экс-министру образования и науки времен януковича дмитрию табачнику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минюст.

Решением Высший антикоррупционный суд от 10 апреля 2024 года удовлетворено исковое заявление Министерства юстиции Украины к табачнику дмитрию владимировичу, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: табачник алла викторовна о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях - говорится в сообщении.

Сообщается, что ВАКС применил к табачнику санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Табачнику и активы, в отношении которых табачник может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, а именно: ½ доля квартиры, 5 земельных участков, жилой дом и денежные активы.

В Минюсте напомнили, что табачник, бывший министр образования Украины, который находится на временно оккупированных территориях, активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.

Табачник выражает свою позицию в сторону поддержки ключевой пропагандистской риторики страны-агрессора - т.н. "денацификации Украины".

Дополнение

В марте 2024 года Минюст подавал иск о применении санкции к экс-министру образования табачнику.

В марте экс-министр образования и науки дмитрий табачник получил 15 лет тюремного заключения заочно.