Мін'юст просить ВАКС націоналізувати активи екскерівника охорони Януковича на понад 100 млн грн
Київ • УНН
Мін'юст звернувся до ВАКС щодо націоналізації активів екскерівника охорони Януковича на суму понад 100 млн грн. Його обвинувачують у пособництві РФ та незаконному поводженні зі зброєю.
Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду щодо можливості націоналізації активів до екскерівника служби охорони президента-втікача Януковича. Про це пише УНН з посиланням на Офісі генерального прокурора.
Деталі
Цей позов передбачає націоналізацію готельного комплексу у Буковелі, грошових коштів, земельних ділянок, корпоративних прав підприємства, квартир та двох паркомісць у м. Києві, автівки MERCEDES-BENS GL 550 та причепу. Загальна сума арештованих активів – понад 100 млн грн.
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Ексначальника служби охорони колишнього президента обвинувачують у пособництві державі-агресору та незаконному поводженні зі зброєю. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території. В Україні його оголосили у розшук.
Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, він допомагав своєму синові – діючому співробітнику ФСБ РФ, у пошуку патріотично налаштованих громадян України, які залишились на окупованих територіях.
На підставі зібраних доказів до суду скеровано позов про застосування до екскерівника служби охорони президента-втікача санкцій – стягнення в дохід держави належних йому активів
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