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Мін'юст просить ВАКС націоналізувати активи екскерівника охорони Януковича на понад 100 млн грн

Мін'юст просить ВАКС націоналізувати активи екскерівника охорони Януковича на понад 100 млн грн

Київ • УНН

 • 14056 перегляди

Мін'юст звернувся до ВАКС щодо націоналізації активів екскерівника охорони Януковича на суму понад 100 млн грн. Його обвинувачують у пособництві РФ та незаконному поводженні зі зброєю.

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду щодо можливості націоналізації активів до екскерівника служби охорони президента-втікача Януковича. Про це пише УНН з посиланням на Офісі генерального прокурора.

Деталі

Цей позов передбачає націоналізацію готельного комплексу у Буковелі, грошових коштів, земельних ділянок, корпоративних прав підприємства, квартир та двох паркомісць у м. Києві, автівки MERCEDES-BENS GL 550 та причепу. Загальна сума арештованих активів – понад 100 млн грн.

В дохід держави можуть передати активи 6 підприємств корпорації з російськими співвласниками22.05.24, 12:07 • 19376 переглядiв

Ексначальника служби охорони колишнього президента обвинувачують у пособництві державі-агресору та незаконному поводженні зі зброєю. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території. В Україні його оголосили у розшук.

Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, він допомагав своєму синові – діючому співробітнику ФСБ РФ, у пошуку патріотично налаштованих громадян України, які залишились на окупованих територіях.

На підставі зібраних доказів до суду скеровано позов про застосування до екскерівника служби охорони президента-втікача санкцій – стягнення в дохід держави належних йому активів

- підсумували в Офісі генпрокурора. 

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії "Ільюшин Фінанс Ко." 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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