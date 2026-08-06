МИД подвёл итоги третьего дня Совещания послов в Киеве

В Киеве завершился третий день ежегодного Совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, в ходе которого дипломатам определили приоритеты по привлечению международной финансовой помощи, поддержке энергетики и подготовке страны к зиме. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

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Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул необходимость активнее привлекать финансовую поддержку партнеров и обеспечивать надлежащее ресурсное финансирование украинской дипломатии. Министр финансов Сергей Марченко отметил роль дипломатов в консолидации международной помощи, а глава НБУ Андрей Пышный акцентировал внимание на развитии дипломатии центральных банков.

В ходе совещания также обсудили восстановление Украины, привлечение иностранных инвестиций, развитие транспортной инфраструктуры и поддержку аграрного сектора. Почетной гостьей мероприятия стала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Дипломатов призвали усилить работу по поддержке энергетики

Заместитель главы МИД Евгений Перебийнис заявил, что Россия сделала украинскую энергетическую инфраструктуру одной из главных целей атак, поэтому посольства должны сосредоточиться на привлечении международной поддержки для прохождения отопительного сезона.

Представители "Нафтогаза", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператора ГТС Украины" и "Энергоатома" представили дипломатам информацию о состоянии энергетической системы, ее защите, наращивании генерации и ключевых потребностях отрасли в условиях войны. Кроме того, участники совещания ознакомились с новейшими украинскими разработками вооружения на выставке "Оружейники".

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