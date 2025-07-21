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МИД объявил о введении нового формата сотрудничества Украина – Бенилюкс

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига объявил о создании нового формата сотрудничества Украина – Бенилюкс, который объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Первое министерское заседание состоится в ближайшее время, а также МИД инициировал стратегию по Арктике, Антарктике и Мировому океану.

МИД объявил о введении нового формата сотрудничества Украина – Бенилюкс

Министр иностранных дел Андрей Сибига объявил о начале нового формата сотрудничества Украина – Бенилюкс. Формат объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

Андрей Сибига объявил о начале нового формата сотрудничества Украина – Бенилюкс

- говорится в сообщении.

Сообщается, что формат объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. По словам главы МИД, первое министерское заседание в новом формате состоится в ближайшее время.

Кроме того, МИД впервые инициировал и подготовил стратегию Украины по Арктике, Антарктике и Мировому океану.

Это позволит в будущем гарантировать наш голос в глобальных процессах

- отметил Сибига.

Дополнение

Украина подписала с Бельгией первый инвестиционный документ во время Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме.

В июне Нидерланды объявили о передаче Украине 100 радаров обнаружения дронов и финансировании производства 600 тыс. беспилотников.

Люксембург выделит Украине 10 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Рим
Люксембург
Бельгия
Нидерланды
Украина
Tesla
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