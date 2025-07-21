МИД объявил о введении нового формата сотрудничества Украина – Бенилюкс

Министр иностранных дел Андрей Сибига объявил о начале нового формата сотрудничества Украина – Бенилюкс. Формат объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

Андрей Сибига объявил о начале нового формата сотрудничества Украина – Бенилюкс - говорится в сообщении.

Сообщается, что формат объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. По словам главы МИД, первое министерское заседание в новом формате состоится в ближайшее время.

Кроме того, МИД впервые инициировал и подготовил стратегию Украины по Арктике, Антарктике и Мировому океану.

Это позволит в будущем гарантировать наш голос в глобальных процессах - отметил Сибига.

Дополнение

Украина подписала с Бельгией первый инвестиционный документ во время Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме.

В июне Нидерланды объявили о передаче Украине 100 радаров обнаружения дронов и финансировании производства 600 тыс. беспилотников.

Люксембург выделит Украине 10 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры.