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Україна та Бельгія підписали інвестиційну угоду на 5 млн євро: куди підуть гроші

Київ • УНН

 • 831 перегляди

Україна та Бельгія підписали Лист про наміри на Конференції з відновлення України URC2025 у Римі. Документ передбачає угоду між бельгійською BIO Invest та банком "Львів" на 5 мільйонів євро для розвитку малого та середнього бізнесу.

Україна та Бельгія підписали інвестиційну угоду на 5 млн євро: куди підуть гроші

Україна підписала з Бельгією перший інвестиційний документ під час Конференції з відновлення України URC2025 у Римі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Деталі

Документ підписали міністри закордонних справ України і Бельгії ндрій Сибіга та Максим Прево. Він називається Лист про наміри, що передбачає укладення угоди між бельгійською компанією BIO Invest та банком "Львів" на суму 5 мільйонів євро.

Як зазначив Андрій Сибіга, йдеться про довіру та впевненість у майбутньому України.

Саме тому такі угоди є надзвичайно важливими, і я щиро вдячний за них

 – сказав міністр.

У МЗС уточнили, що залучене фінансування буде спрямовано на розвиток малого та середнього бізнесу. Це є ключовим сегментом економіки, який відіграє вирішальну роль у створенні робочих місць, підтриманні соціальної єдності та посиленні національної стабільності, зазначили у відомстві.

Нагадаємо

Європейська комісія оголосила про новий пакет фінансової підтримки для України на 2,3 млрд євро – він включає гранти та кредитні гарантії. Як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зазначені кошти будуть спрямовані на підтримку бізнесу, інвестиції, відбудову міст, енергетичну безпеку та критичну інфраструктуру.

Євген Устименко

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Бельгія
Урсула фон дер Ляєн
Україна
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