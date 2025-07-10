Україна та Бельгія підписали інвестиційну угоду на 5 млн євро: куди підуть гроші

Україна підписала з Бельгією перший інвестиційний документ під час Конференції з відновлення України URC2025 у Римі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

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Документ підписали міністри закордонних справ України і Бельгії ндрій Сибіга та Максим Прево. Він називається Лист про наміри, що передбачає укладення угоди між бельгійською компанією BIO Invest та банком "Львів" на суму 5 мільйонів євро.

Як зазначив Андрій Сибіга, йдеться про довіру та впевненість у майбутньому України.

Саме тому такі угоди є надзвичайно важливими, і я щиро вдячний за них – сказав міністр.

У МЗС уточнили, що залучене фінансування буде спрямовано на розвиток малого та середнього бізнесу. Це є ключовим сегментом економіки, який відіграє вирішальну роль у створенні робочих місць, підтриманні соціальної єдності та посиленні національної стабільності, зазначили у відомстві.

Нагадаємо

Європейська комісія оголосила про новий пакет фінансової підтримки для України на 2,3 млрд євро – він включає гранти та кредитні гарантії. Як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зазначені кошти будуть спрямовані на підтримку бізнесу, інвестиції, відбудову міст, енергетичну безпеку та критичну інфраструктуру.