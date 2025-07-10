Украина и Бельгия подписали инвестиционное соглашение на 5 млн евро: куда пойдут деньги

Украина подписала с Бельгией первый инвестиционный документ во время Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

Документ подписали министры иностранных дел Украины и Бельгии Андрей Сибига и Максим Прево. Он называется Письмо о намерениях, предусматривающее заключение соглашения между бельгийской компанией BIO Invest и банком "Львов" на сумму 5 миллионов евро.

Как отметил Андрей Сибига, речь идет о доверии и уверенности в будущем Украины.

Именно поэтому такие соглашения чрезвычайно важны, и я искренне благодарен за них – сказал министр.

В МИД уточнили, что привлеченное финансирование будет направлено на развитие малого и среднего бизнеса. Это ключевой сегмент экономики, который играет решающую роль в создании рабочих мест, поддержании социального единства и усилении национальной стабильности, отметили в ведомстве.

Напомним

Европейская комиссия объявила о новом пакете финансовой поддержки для Украины на 2,3 млрд евро – он включает гранты и кредитные гарантии. Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, указанные средства будут направлены на поддержку бизнеса, инвестиции, восстановление городов, энергетическую безопасность и критическую инфраструктуру.