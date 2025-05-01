Люксембург виділить Україні 10 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури - Сибіга

Люксембург надасть Україні 10 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав’є Беттелею та міністром оборони Великого Герцогства Люксембург Юріко Бакесою, передає кореспондент УНН.

"Важливим практичним результатом сьогоднішніх зустрічей, сьогоднішнього візиту є рішення Люксембургу виділити у 2025 році 10 млн євро до фонду підтримки енергетики України. Кошти енергетичного фонду будуть спрямовані на критичні потреби від закупівлі обладнання та пального, до модернізації енергетичної інфраструктури", - зазначив Сибіга.

Крім того міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель зазначив про виділення коштів до Фонду Олени Зеленської.

А також 1 мільйон євро Фонду Олени Зеленської на підтримку проєкту для молодих людей віком від 16 до 21 року для психологічної підтримки, яка так необхідна. Це травма, це покоління також молодих людей, які будуть рости в війні

Міністерка оборони Великого Герцогства Люксембург Юріко Бакеска в свою чергу зазначила, що постійно тримають комунікацію з українською стороною, аби надати все необхідне.

Їхні (України - ред.) потреби - це те, що ми намагаємося задовольнити, щоб підтримати військові зусилля. Отже, Україна повідомляє нам, що їй потрібно, і ми, виходячи з цього попиту, намагаємося забезпечити саме це