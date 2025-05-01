Люксембург виділить Україні 10 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури - Сибіга
Київ • УНН
Люксембург надасть Україні 10 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури у 2025 році. Також буде виділено 1 млн євро на психологічну підтримку молоді через фонд Олени Зеленської.
Люксембург надасть Україні 10 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав’є Беттелею та міністром оборони Великого Герцогства Люксембург Юріко Бакесою, передає кореспондент УНН.
Деталі
"Важливим практичним результатом сьогоднішніх зустрічей, сьогоднішнього візиту є рішення Люксембургу виділити у 2025 році 10 млн євро до фонду підтримки енергетики України. Кошти енергетичного фонду будуть спрямовані на критичні потреби від закупівлі обладнання та пального, до модернізації енергетичної інфраструктури", - зазначив Сибіга.
Крім того міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель зазначив про виділення коштів до Фонду Олени Зеленської.
А також 1 мільйон євро Фонду Олени Зеленської на підтримку проєкту для молодих людей віком від 16 до 21 року для психологічної підтримки, яка так необхідна. Це травма, це покоління також молодих людей, які будуть рости в війні
Міністерка оборони Великого Герцогства Люксембург Юріко Бакеска в свою чергу зазначила, що постійно тримають комунікацію з українською стороною, аби надати все необхідне.
Їхні (України - ред.) потреби - це те, що ми намагаємося задовольнити, щоб підтримати військові зусилля. Отже, Україна повідомляє нам, що їй потрібно, і ми, виходячи з цього попиту, намагаємося забезпечити саме це
"На 2025 рік ми передбачили закупівлю боєприпасів, частина з яких вже доставлена, а частина ще має надійти. Із закупівлею, звичайно, військової техніки, це можуть бути тактичні машини, це також можуть бути безпілотники", - додала міністерка.
Нагадаємо
Люксембург став 17 країною-партнером, хто долучився до ініціативи Коаліції дронів, створеної у лютому 2024 року.
Великий герцог Люксембургу збирається зректися престолу на користь сина: оголошено дату25.12.24, 15:01 • 16146 переглядiв