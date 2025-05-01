Люксембург выделит Украине 10 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры - Сибига
Киев • УНН
Люксембург предоставит Украине 10 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры в 2025 году. Также будет выделен 1 млн евро на психологическую поддержку молодежи через фонд Елены Зеленской.
Люксембург предоставит Украине 10 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем и министром обороны Великого Герцогства Люксембург Юрико Бакесой, передает корреспондент УНН.
Детали
"Важным практическим результатом сегодняшних встреч, сегодняшнего визита является решение Люксембурга выделить в 2025 году 10 млн евро в фонд поддержки энергетики Украины. Средства энергетического фонда будут направлены на критические нужды от закупки оборудования и горючего, до модернизации энергетической инфраструктуры", - отметил Сибига.
Кроме того, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель отметил о выделении средств в Фонд Елены Зеленской.
А также 1 миллион евро Фонду Елены Зеленской на поддержку проекта для молодых людей в возрасте от 16 до 21 года для психологической поддержки, которая так необходима. Это травма, это поколение также молодых людей, которые будут расти в войне
Министр обороны Великого Герцогства Люксембург Юрико Бакеска в свою очередь отметила, что постоянно держат коммуникацию с украинской стороной, чтобы предоставить все необходимое.
Их (Украины - ред.) потребности - это то, что мы пытаемся удовлетворить, чтобы поддержать военные усилия. Итак, Украина сообщает нам, что ей нужно, и мы, исходя из этого спроса, пытаемся обеспечить именно это
"На 2025 год мы предусмотрели закупку боеприпасов, часть из которых уже доставлена, а часть еще должна поступить. С закупкой, конечно, военной техники, это могут быть тактические машины, это также могут быть беспилотники", - добавила министерша.
Напомним
Люксембург стал 17 страной-партнером, кто присоединился к инициативе Коалиции дронов, созданной в феврале 2024 года.
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