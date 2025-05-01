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Люксембург выделит Украине 10 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры - Сибига

Киев • УНН

 • 3954 просмотра

Люксембург предоставит Украине 10 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры в 2025 году. Также будет выделен 1 млн евро на психологическую поддержку молодежи через фонд Елены Зеленской.

Люксембург выделит Украине 10 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры - Сибига

Люксембург предоставит Украине 10 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем и министром обороны Великого Герцогства Люксембург Юрико Бакесой, передает корреспондент УНН.

Детали 

"Важным практическим результатом сегодняшних встреч, сегодняшнего визита является решение Люксембурга выделить в 2025 году 10 млн евро в фонд поддержки энергетики Украины. Средства энергетического фонда будут направлены на критические нужды от закупки оборудования и горючего, до модернизации энергетической инфраструктуры", - отметил Сибига.

Кроме того, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель отметил о выделении средств в Фонд Елены Зеленской.

А также 1 миллион евро Фонду Елены Зеленской на поддержку проекта для молодых людей в возрасте от 16 до 21 года для психологической поддержки, которая так необходима. Это травма, это поколение также молодых людей, которые будут расти в войне

- заявил министр.

Министр обороны Великого Герцогства Люксембург Юрико Бакеска в свою очередь отметила, что постоянно держат коммуникацию с украинской стороной, чтобы предоставить все необходимое.

Их (Украины - ред.) потребности - это то, что мы пытаемся удовлетворить, чтобы поддержать военные усилия. Итак, Украина сообщает нам, что ей нужно, и мы, исходя из этого спроса, пытаемся обеспечить именно это

- пояснила Бакеска.

"На 2025 год мы предусмотрели закупку боеприпасов, часть из которых уже доставлена, а часть еще должна поступить. С закупкой, конечно, военной техники, это могут быть тактические машины, это также могут быть беспилотники", - добавила министерша.

Напомним

Люксембург стал 17 страной-партнером, кто присоединился к инициативе Коалиции дронов, созданной в феврале 2024 года.

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Вадим Хлюдзинский

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