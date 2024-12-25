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Великий герцог Люксембурга собирается отречься от престола в пользу сына: объявлена дата

Великий герцог Люксембурга собирается отречься от престола в пользу сына: объявлена дата

Киев  •  УНН

 • 6987 просмотра

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Анри, великий герцог Люксембургский, объявил об отречении от престола 3 октября 2025 года. Престол перейдет к его сыну, великому герцогу Гийому, который уже назначен наместником-представителем.

Великий герцог Люксембургский Анри объявил в своей рождественской речи во вторник, что он отречется от престола 3 октября 2025 года и передаст престол своему сыну, наследнику великому герцогу Гийому, пишет УНН со ссылкой на The Brussels Times.

Детали

Это объявление знаменует конец почти 25-летнего правления Анри.

Старший сын великого герцога Жана и принцессы Жозефины-Шарлотты Бельгийской, 69-летний Анри является главой государства Люксембург с 7 октября 2000 года.

«2024 год подходит к концу, и Рождество - идеальный момент, чтобы поразмышлять о прошедшем годе, - сказал он в начале своей речи, которая также была опубликована на веб-сайте семьи великого герцога. - На этот раз я делаю это с большим волнением, поскольку это последний раз, когда я произношу рождественскую речь как глава государства».

Подготовка к отречению от престола ведется уже некоторое время. 23 июня, в национальный праздник Люксембурга, Анри назначил своего сына Гийома наместником-представителем, что стало важным первым шагом к преемственности.

Гийом женат на принцессе Стефании де Ланнуа, бельгийской графине, с октября 2012 года. У них двое сыновей.

«Я знаю, что принц Гийом и принцесса Гийом сделают все возможное, чтобы способствовать благосостоянию нашей страны», - сказал великий герцог Анри. Он добавил, что размышляет о своем правлении с «большой благодарностью и смирением».

Анри также выразил уверенность в будущем. «Я твердо верю в следующее поколение, которое возьмет на себя ответственность за мир, который, как мы надеемся, будет более мирным и устойчивым, - сказал он. - Для большинства представителей моего поколения пришло время уйти на пенсию. Это естественный процесс».

Королева Дании Маргрета II отречется от престола в пользу старшего сына31 дек. 2023, 18:58 • 81863 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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