Королева Дании Маргрета II отречется от престола в пользу старшего сына

Королева Дании Маргрета II отречется от престола после 52 лет пребывания на на троне. О своем решении королева заявила во время ежегодной новогодней речи. Это подтверждает и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в официальном пресс-релизе, передает УНН.

В новом году наследный принц Фредерик будет провозглашен королем. Кронпринцесса Мэри станет королевой. В королевстве будет новый регент и новая королевская пара. Мы можем с нетерпением ждать всего этого, зная, что они готовы к ответственности и заданию. - говорится в заявлении премьер-министра.

Детали

Отмечается, что Королева Дании Маргрете II отречется от престола в следующем году 14 января. Она находилась в статусе королевы 52 года.

После ее отречения на трон взойдет преемник - старший сын, кронпринц Фредерик.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отдала дань памяти 83-летнему монарху, выразив "сердечную благодарность Ее Величеству Королеве за ее преданность на протяжении всей жизни и неутомимые усилия для Королевства".

Фредериксен назвала Маргрете "воплощением Дании".

На протяжении лет она вкладывала слова и чувства в то, кем мы являемся как люди и как нация. - отметила премьер-министр.

Дополнительно

Новым королем Дании станет 55-летний Фредерик Андре Хенрик Кристиан. Он является наследником датского престола с момента своего рождения. Фредерик - старший сын королевы Маргреты и ее покойного мужа - французского принца Хенрика, который умер в феврале 2018 года.

Отметим, что у королевы есть еще один сын - принц Иоахим.

С 18 лет Фредерик исполнял обязанности регента, когда его мать была за пределами королевства и выполняла официальные обязанности, пожимая руки тысячам и принимая иностранных сановников.

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