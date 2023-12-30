Дания направляет фрегат в Красное море для защиты торгового судоходства

Дания направит фрегат Esbern Snare Королевских военно-морских сил Дании для поддержки многонациональных военно-морских сил, защищающих торговое судоходство в южной части Красного моря вблизи побережья Йемена. Об этом сообщили в Министерстве обороны Дании, передает УНН.

Мы обеспокоены серьезной ситуацией, складывающейся складывается в Красном море, где продолжаются неспровоцированные нападения на гражданское судоходство. Для датского и международного судоходства, а также для развития региона решающее значение имеет возможность безопасного плавания в этом районе. Дания уже вносит свой вклад в обеспечение морской безопасности в этом районе, и правительство хочет увеличить свой вклад, разместив датский фрегат. В новом году мы представим датскому парламенту предложение по резолюции по этому поводу заявил министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

Детали

Сейчас Дания направляет в CMF трех штабных офицеров офицеров, в том числе одного штабного офицера для участия в операции Prosperity Guardian (OPG).

В январе правительство подает датскому парламенту резолюцию с предложением предоставить OPG фрегат, который может быть развернут с конца января.

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