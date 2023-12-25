Судоходные компании Японии приостанавливают транспортировку товаров через Красное море

Три крупнейшие судоходные компании Японии меняют маршруты своих грузовых кораблей из-за атаки кораблей в Красном море, сообщает Dagens industri, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что три крупнейшие судоходные компании Японии изменят маршруты своих грузовых кораблей из-за атаки кораблей хуситами из Йемена. Корабли будут следовать вокруг края Южной Африки.

Объявление было сделано сделано через день после нападения на японский танкер в Индийском океане. Нападение вызвало пожар на борту.

Йеменская группировка Хуситов угрожает атаковать корабли, следующие в израильские порты

Несколько судоходных компаний уже также изменили маршруты судоходства, чтобы избежать Красного моря. Ранее подобные сообщения поступали, в частности, от датского Mærsk и немецкого Hapag-Lloyd. Британская нефтяная компания BP и норвежская Equinor также отвели корабли из Красного моря.

Теперь грузовым кораблям приходится обходить всю Африку, что значительно задерживает транспортировку и в то же время удорожает их.

Напомним,

В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат, который атаковал судно у берегов Индии в субботу, 23 декабря, был запущен из Ирана. Позже стало известно, что американский эсминец уничтожил в Красном море четыре беспилотника, выпущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене.