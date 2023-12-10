Йеменская группировка Хуситов угрожает атаковать корабли, следующие в израильские порты

Группировка хуситов, которая действует на территории Йемена, предупредила, что будет атаковать все корабли, направляющиеся в Израиль. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на фоне войны Израиля и палестинских боевиков ХАМАС связанная с Ираном группировка йеменских хуситов усиливает риски регионального конфликта.

Хуситы предостерегли все международные судоходные компании от сотрудничества с израильскими портами и предупредили, что будут атаковать все корабли, которые туда направляются, независимо от их национальности.

Если Сектор Газа не получит необходимых ему продуктов и медикаментов, все корабли в Красном море, направляющиеся в израильские порты, независимо от их национальности, станут мишенью для наших вооружённых сил сил говорится в заявлении представителя хуситов.

Он также добавил, что это предупреждение имеет немедленный эффект.

Дополнение

Израиль заявил, что нападения на корабли являются иранским террористическим актом, который имеет последствия для международной морской безопасности.

Йеменские хуситы являются одной из нескольких группировок в связанной с Ираном, так называемой "Оси сопротивления", которая наносит удары по объектам Израиля и США.

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