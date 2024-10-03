Вже 17-та країна: Люксембург доєднався до Коаліції дронів
Київ • УНН
Люксембург долучився до ініціативи Коаліції дронів, створеної у лютому 2024 року. Очікується, що на акумульовані 50 млн євро буде закуплено ще 20-30 тисяч дронів для України.
Люксембург став 17 країною-партнером, хто долучився до ініціативи Коаліції дронів, створеної у лютому 2024 року. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає УНН.
Наша мета — забезпечити промислове виробництво FPV-дронів в Україні і на Заході, щоб створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі. А також масштабувати їх виробництво. Тому ми раді вітати у Коаліції Люксембург, який за ці роки послідовно і постійно допомагав нашому війську, а тепер включиться у розвиток індустрії дронів
Коаліцію дронів створили у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією.
Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Очікується, що на вже акумульовані в межах Коаліції кошти на спільні закупівлі (50 мільйонів євро), буде закуплено та поставлено ще 20 -30 тисяч дронів.
Доповнення
У вересні українські виробники дронів вперше отримали можливість доєднатися до міжнародних тендерів у межах Коаліції. Для участі виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії і подати заявку. Пропозиції прийматимуться до 14 жовтня для вдосконалених FPV-дронів та до 11 листопада для дронів-перехоплювачів. Потім ці пропозиції розглянуть країни-члени Коаліції.
Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться і оцінюватимуться. Якщо їхні розробки продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об’ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців.
Україна може щорічно виробляти до 4 млн дронів - Зеленський01.10.24, 20:30 • 35064 перегляди