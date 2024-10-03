Уже 17-я страна: Люксембург присоединился к Коалиции дронов

Люксембург стал 17 страной-партнером, кто присоединился к инициативе Коалиции дронов, созданной в феврале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает УНН.

Наша цель - обеспечить промышленное производство FPV-дронов в Украине и на Западе, чтобы создать асимметричное технологическое преимущество над врагом в долгосрочной перспективе. А также масштабировать их производство. Поэтому мы рады приветствовать в Коалиции Люксембург, который за эти годы последовательно и постоянно помогал нашей армии, а теперь включится в развитие индустрии дронов заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Коалицию дронов создали в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате Рамштайн. Инициатива была предложена Латвией и координируется совместно с Великобританией.

Украина уже получила тысячи дронов от стран-партнеров. Ожидается, что на уже аккумулированные в рамках Коалиции средства на совместные закупки (50 миллионов евро), будет закуплено и поставлено еще 20-30 тысяч дронов.

Дополнение

В сентябре украинские производители дронов впервые получили возможность присоединиться к международным тендерам в рамках Коалиции. Для участия производителям необходимо зарегистрироваться на сайте Министерства обороны Великобритании и подать заявку. Предложения будут приниматься до 14 октября для усовершенствованных FPV-дронов и до 11 ноября для дронов-перехватчиков. Затем эти предложения рассмотрят страны-члены Коалиции.

Компании, которые победят в тендерах, получат заказы на беспилотники, которые будут тестироваться и оцениваться. Если их разработки продемонстрируют хорошие результаты на этом этапе, то планируются более объемные заказы на FPV-дроны от производителей-победителей.

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