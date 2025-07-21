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МЗС оголосило про запровадження нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про створення нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, що об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Перше міністерське засідання відбудеться найближчим часом, а також МЗС ініціювало стратегію щодо Арктики, Антарктики та Світового океану.

МЗС оголосило про запровадження нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс. Формат об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом.  Про це УНН повідомляє з посилання на МЗС.

Андрій Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс 

- йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що формат об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. За словами глави МЗС, перше міністерське засідання у новому форматі відбудеться найближчим часом.

Окрім того, МЗС вперше ініціювало та підготувало стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану.

Це дозволить в майбутньому гарантувати наш голос у глобальних процесах 

- зазначив Сибіга.

Доповнення

Україна підписала з Бельгією перший інвестиційний документ під час Конференції з відновлення України URC2025 у Римі. 

У червні Нідерланди оголосили про передачу Україні 100 радарів виявлення дронів та фінансування виробництва 600 тис. безпілотників.

Люксембург виділить Україні 10 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Рим
Люксембург
Бельгія
Нідерланди
Україна
Tesla
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