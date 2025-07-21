МЗС оголосило про запровадження нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс. Формат об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Про це УНН повідомляє з посилання на МЗС.

Андрій Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що формат об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. За словами глави МЗС, перше міністерське засідання у новому форматі відбудеться найближчим часом.

Окрім того, МЗС вперше ініціювало та підготувало стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану.

Це дозволить в майбутньому гарантувати наш голос у глобальних процесах - зазначив Сибіга.

Доповнення

Україна підписала з Бельгією перший інвестиційний документ під час Конференції з відновлення України URC2025 у Римі.

У червні Нідерланди оголосили про передачу Україні 100 радарів виявлення дронів та фінансування виробництва 600 тис. безпілотників.

Люксембург виділить Україні 10 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.