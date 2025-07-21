МЗС оголосило про запровадження нового формату співпраці Україна – Бенілюкс
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про створення нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, що об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Перше міністерське засідання відбудеться найближчим часом, а також МЗС ініціювало стратегію щодо Арктики, Антарктики та Світового океану.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс. Формат об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Про це УНН повідомляє з посилання на МЗС.
Андрій Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс
Повідомляється, що формат об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. За словами глави МЗС, перше міністерське засідання у новому форматі відбудеться найближчим часом.
Окрім того, МЗС вперше ініціювало та підготувало стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану.
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Доповнення
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У червні Нідерланди оголосили про передачу Україні 100 радарів виявлення дронів та фінансування виробництва 600 тис. безпілотників.
Люксембург виділить Україні 10 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.