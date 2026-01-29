"Мы выиграем для вас время": Сибига раскрыл план Украины по потерям РФ и призвал ЕС к стратегической автономии

В четверг, 29 января, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял онлайн-участие в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам, где проинформировал европейских коллег о ситуации на линии фронта и в Украине в целом, самых насущных и стратегических потребностях, продвижении мирных усилий, передает УНН со ссылкой на МИД.

"Мы вступили в новый год, который может стать поворотным для будущего Европы. В условиях геополитической турбулентности важно сохранять Украину в центре внимания", - подчеркнул министр.

Сибига выразил благодарность европейским партнерам за единство, последовательность и лидерство в ежедневной поддержке Украины. По словам главы МИД, это свидетельствует о трех вещах: Европа стоит на защите своих ценностей. Европа полна решимости. Европа обладает силой.

Глава МИД подчеркнул, что несмотря на громкие заявления, россии не удалось достичь ни одного прорыва на поле боя, а потери оккупанта продолжают расти. Целью Украины является достижение уровня в 50 тысяч российских потерь в месяц. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, когда россияне будут терять больше, чем способны набирать, это заставит путина и его режим пересмотреть свои планы.

Сибига в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится достичь паритета в вооружении и возможностях на линии фронта.

Глава МИД подчеркнул, что поддержка Украины является инвестицией в общую безопасность Европейского континента. "Мы выигрываем для вас время — это горькая правда. Лучше остановить россию в Украине уже сейчас" - отметил министр.

Он отметил, что Европа должна достичь полной стратегической автономии в вопросах вооружения и безопасности. Это вопрос выживания Европы, в котором Украина является ключевым элементом на этом пути.

ЕС расширил санкции против Ирана за подавление протестов и военную поддержку рф. Как отреагировали в Украине

Андрей Сибига отметил важность программы PURL для укрепления украинской противовоздушной обороны и защиты критической инфраструктуры, особенно для противоракетной обороны от баллистических угроз и поставок ракет-перехватчиков. Для этого важно обеспечить финансирование этой программы на уровне ориентировочно 15 миллиардов долларов в год.

"PURL — единственный инструмент, который позволяет нам покупать критически важное оружие у американцев. Важно также, чтобы европейская инициатива SAFE начала приносить результаты как можно скорее в этом году", - подчеркнул министр.

В контексте мирных усилий и недавних переговоров в Абу-Даби, Андрей Сибига отметил, что Украина рассматривает их как продолжение взаимодействия с США и мирных усилий, которые получили новый импульс прошлой осенью.

Глава МИД сообщил, что сейчас Украина вместе с США готовится к следующему раунду в трехстороннем формате в ближайшее время.

"Как я уже говорил, Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы. В частности, что касается территорий и ЗАЭС. Публичная реакция Кремля на этот тезис в очередной раз показала, что путин не хочет останавливать агрессию", - подчеркнул Андрей Сибига и отметил, что в современной геополитической реальности только США и Дональд Трамп способны принудить москву к прекращению войны.

Глава МИД призвал партнеров не снимать с повестки дня вопрос замороженных российских активов. Это мощный рычаг для мира, который нельзя оставлять.

Сибига выделил ключевые возможности для Европы оказывать давление на рф: блокирование "теневого флота" и принятие сильного 20-го пакета санкций, включая ограничения против российской оборонной промышленности и нефтегазового сектора. Министр также призвал, по американскому примеру, ввести санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

Глава МИД поздравил Европейский Союз с окончательным решением отказаться от российского газа до 2027 года, и поблагодарил за недавнее решение ЕС выделить первые десять миллионов евро для Специального трибунала.

"россия должна заплатить. Рано или поздно. Она должна почувствовать это давление уже сейчас. Сам риск потери активов заставил путина изменить свое поведение в прошлом году", - заметил он.

Отдельно Сибига отметил неотложную энергетическую помощь со стороны ЕС, и вклады в устойчивость Украины в рамках так называемого "Энергетического Рамштайна". Министр также выразил искреннюю благодарность обществам европейских стран за их искреннюю солидарность.

"Я уверен, что наш горький опыт на уровне каждой семьи и в целом нашего государства также будет способствовать стабильности Европы. Конечно, было бы лучше, если бы никто не должен был проходить через такой опыт. Но мы должны быть готовы. Это война будущего", - отметил министр.

В контексте евроинтеграционного пути, глава МИД отметил, что этот год должен стать определяющим. Членство Украины в ЕС приблизит мир, укрепит ЕС, даст Украине еще одну гарантию безопасности и создаст условия для экономического роста в Европе. Это является ключевым элементом новой архитектуры безопасности Европы.

"Судьба и мир Европы сегодня решаются в Украине. И за очень высокую цену", - добавил, наконец, министр.