ukenru
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
04:30 • 17653 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 109886 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 121551 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 122783 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 121796 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 111140 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 131966 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 105868 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
21 февраля, 08:35 • 54129 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 116750 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина нужна Европе: посол ЕС раскрыла причину

Украина нужна Европе: посол ЕС раскрыла причину

21 февраля, 19:13 • 20221 просмотра
NASA обновила прогноз по астероиду 2024 YR4: новые данные об угрозе для Земли

NASA обновила прогноз по астероиду 2024 YR4: новые данные об угрозе для Земли

21 февраля, 19:13 • 31620 просмотра
Земельная коррупция: за замглавы КГГА Оленича внесли залог

Земельная коррупция: за замглавы КГГА Оленича внесли залог

21 февраля, 19:40 • 28288 просмотра
Украина и Бразилия обсудили пути достижения мира и дальнейшее сотрудничество

Украина и Бразилия обсудили пути достижения мира и дальнейшее сотрудничество

21 февраля, 20:33 • 24714 просмотра
80 боевых столкновений за сутки: украинские защитники отбили 29 штурмов на Покровском направлении

80 боевых столкновений за сутки: украинские защитники отбили 29 штурмов на Покровском направлении

21 февраля, 21:05 • 21791 просмотра
публикации
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

04:30 • 17771 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 111541 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 134498 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 131970 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

20 февраля, 13:25 • 230341 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 97659 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 113480 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 153387 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 127322 просмотра
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

20 февраля, 15:26 • 126605 просмотра
Актуальное
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Киев  •  УНН

 • 14609 просмотра

Read in English

22 февраля мир отмечает Международный день поддержки жертв преступлений и Европейский день равной оплаты труда. Также в этот день празднуют День скромности и Всемирный день борьбы с энцефалитом.

Сегодня, 22 февраля, мир отмечает Международный день поддержки жертв преступлений. Этот день призван привлечь внимание к необходимости помощи тем, кто пострадал от криминальных действий или злоупотреблений властью, пишет УНН.

22 февраля принято считать Международным днем поддержки жертв преступлений.

В сентябре 1985 года VII конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями предложил принять Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью. Генеральная Ассамблея ООН одобрила этот документ 29 ноября того же года, определив универсальные принципы защиты и поддержки пострадавших.

22 февраля 1990 года правительство Великобритании обнародовало «Хартию жертв преступлений», которая положила начало официальному чествованию этого дня.

Image

Сегодня в мире действуют около 200 программ помощи пострадавшим - от поддержки жертв сексуального насилия до муниципальных служб, убирающих места совершения преступлений. Такие инициативы оказывают людям материальную и психологическую помощь, помогают справиться со стрессом и преодолеть кризис.

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть23.01.25, 11:43 • 103378 просмотров

22 февраля в странах Европейского Союза отмечается Европейский день равной оплаты трудаи, что привлекает внимание к гендерному разрыву в заработной плате. Женщины в ЕС зарабатывают в среднем на 15% меньше мужчин, что означает, что им приходится работать на 53 дня дольше, чтобы заработать столько же. Этот разрыв обусловлен профессиональной сегрегацией, неравными карьерными возможностями и большой долей неоплачиваемой домашней работы, которую выполняют женщины. Для борьбы с дискриминацией Европейская комиссия запустила инициативу «Gender Pay Gap». День был провозглашен Европейским парламентом в 2008 году.

TIME назвал 13 самых влиятельных женщин года: от жертвы преступления до мировых звезд20.02.25, 22:35 • 25898 просмотров

В последнюю субботу февраля, а в этом году это 22 февраля, отмечают шуточный праздник «Открой ночь с той бутылкой», который дает прекрасную возможность открыть свою «заначку», сохраненную для особого случая. Это момент, когда можно насладиться чем-то особенным, возможно, даже вином, которое хранится в стеклянных бутылках.

Image

История стеклянных бутылок началась еще в 1500 году до н.э., когда египтяне изготавливали первые образцы из кремнеземистой пасты. Однако значительное развитие стеклодувного производства произошло в Юго-Восточной Азии около 100 года до н.э. и в Римской империи около 1 года н.э. Вина, хранящиеся в стеклянных бутылках, благодаря пробке (пробке), получили долговечность, что стало важной вехой для развития виноделия. Этот способ хранения позволяет хранить вино дольше, защищая его от воздействия воздуха и улучшая качество.

Алкоголь может вызвать по меньшей мере 7 видов рака21.02.25, 16:12 • 15638 просмотров

 22 февраля отмечается Всемирный день борьбы с энцефалитом, который является воспалительным процессом головного мозга и может привести к серьезным последствиям, включая инвалидность или смерть. Энцефалит может быть вызван вирусами, бактериями, грибками или паразитами. Одним из наиболее распространенных возбудителей является вирус клещевого энцефалита, который передается через укусы зараженных клещей.

Симптомы энцефалита включают сильную головную боль, высокую температуру, тошноту, спутанность сознания, судороги, нарушение координации движений и речи. У детей могут быть дополнительные симптомы, такие как вялость и бледность кожи.

Важно обращаться к врачу при первых признаках заболевания, ведь своевременная диагностика и лечение могут значительно снизить риски осложнений.

На Буковине от кори умер 10-летний ребенок10.02.25, 21:27 • 28200 просмотров

Также 22 февраля отмечается День скромности - праздник, который пропагандирует простоту и сдержанность во всех сферах жизни.

Этот день направлен на поощрение людей к развитию внутренней гармонии и внимательности к своим поступкам, без излишнего стремления к вниманию или материальных излишеств. Скромность считается добродетелью, которая подчеркивает важность внутренних ценностей, чем внешних атрибутов.

Этот праздник также напоминает, что настоящее богатство - в людях и отношениях между ними, а не в материальных достижениях. День скромности может быть прекрасной возможностью для рефлексии над собственными ценностями, а также для выражения благодарности тем, кто живет с достоинством и уважением к окружающим.

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае20.02.25, 12:22 • 120985 просмотров

Церковь в этот день чтит Обретение мощей святых мучеников Евгении. Этот день является важным для христиан, поскольку это напоминание о мученической смерти и подвиге тех, кто погиб за веру во Христа во время преследований христиан в первые века.

Image

Когда христиане смогли свободно признавать свою веру, набожные люди обнаружили место захоронения святых мучеников возле города Евгении, где начали происходить чудесные исцеления. По приказу епископа были раскопаны могилы, и обнаружены нетленные мощи, которые излучали приятный запах. Кроме того, среди этих мощей были найдены мощи святого Андроника, одного из 70 учеников Христа, и его помощницы святой Юнии.

Этот день является важным для христиан, ведь он напоминает о силе веры и преданности тем, кто не побоялся пострадать за свое религиозное убеждение.

По новому календарю сегодня отмечают именины Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществопубликации
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kitaiКитай

Обратиться по вопросам размещения рекламы