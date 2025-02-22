Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, мир отмечает Международный день поддержки жертв преступлений. Этот день призван привлечь внимание к необходимости помощи тем, кто пострадал от криминальных действий или злоупотреблений властью, пишет УНН.

22 февраля принято считать Международным днем поддержки жертв преступлений.

В сентябре 1985 года VII конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями предложил принять Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью. Генеральная Ассамблея ООН одобрила этот документ 29 ноября того же года, определив универсальные принципы защиты и поддержки пострадавших.

22 февраля 1990 года правительство Великобритании обнародовало «Хартию жертв преступлений», которая положила начало официальному чествованию этого дня.

Сегодня в мире действуют около 200 программ помощи пострадавшим - от поддержки жертв сексуального насилия до муниципальных служб, убирающих места совершения преступлений. Такие инициативы оказывают людям материальную и психологическую помощь, помогают справиться со стрессом и преодолеть кризис.

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

22 февраля в странах Европейского Союза отмечается Европейский день равной оплаты трудаи, что привлекает внимание к гендерному разрыву в заработной плате. Женщины в ЕС зарабатывают в среднем на 15% меньше мужчин, что означает, что им приходится работать на 53 дня дольше, чтобы заработать столько же. Этот разрыв обусловлен профессиональной сегрегацией, неравными карьерными возможностями и большой долей неоплачиваемой домашней работы, которую выполняют женщины. Для борьбы с дискриминацией Европейская комиссия запустила инициативу «Gender Pay Gap». День был провозглашен Европейским парламентом в 2008 году.

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В последнюю субботу февраля, а в этом году это 22 февраля, отмечают шуточный праздник «Открой ночь с той бутылкой», который дает прекрасную возможность открыть свою «заначку», сохраненную для особого случая. Это момент, когда можно насладиться чем-то особенным, возможно, даже вином, которое хранится в стеклянных бутылках.

История стеклянных бутылок началась еще в 1500 году до н.э., когда египтяне изготавливали первые образцы из кремнеземистой пасты. Однако значительное развитие стеклодувного производства произошло в Юго-Восточной Азии около 100 года до н.э. и в Римской империи около 1 года н.э. Вина, хранящиеся в стеклянных бутылках, благодаря пробке (пробке), получили долговечность, что стало важной вехой для развития виноделия. Этот способ хранения позволяет хранить вино дольше, защищая его от воздействия воздуха и улучшая качество.

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22 февраля отмечается Всемирный день борьбы с энцефалитом, который является воспалительным процессом головного мозга и может привести к серьезным последствиям, включая инвалидность или смерть. Энцефалит может быть вызван вирусами, бактериями, грибками или паразитами. Одним из наиболее распространенных возбудителей является вирус клещевого энцефалита, который передается через укусы зараженных клещей.

Симптомы энцефалита включают сильную головную боль, высокую температуру, тошноту, спутанность сознания, судороги, нарушение координации движений и речи. У детей могут быть дополнительные симптомы, такие как вялость и бледность кожи.

Важно обращаться к врачу при первых признаках заболевания, ведь своевременная диагностика и лечение могут значительно снизить риски осложнений.

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Также 22 февраля отмечается День скромности - праздник, который пропагандирует простоту и сдержанность во всех сферах жизни.

Этот день направлен на поощрение людей к развитию внутренней гармонии и внимательности к своим поступкам, без излишнего стремления к вниманию или материальных излишеств. Скромность считается добродетелью, которая подчеркивает важность внутренних ценностей, чем внешних атрибутов.

Этот праздник также напоминает, что настоящее богатство - в людях и отношениях между ними, а не в материальных достижениях. День скромности может быть прекрасной возможностью для рефлексии над собственными ценностями, а также для выражения благодарности тем, кто живет с достоинством и уважением к окружающим.

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Церковь в этот день чтит Обретение мощей святых мучеников Евгении. Этот день является важным для христиан, поскольку это напоминание о мученической смерти и подвиге тех, кто погиб за веру во Христа во время преследований христиан в первые века.

Когда христиане смогли свободно признавать свою веру, набожные люди обнаружили место захоронения святых мучеников возле города Евгении, где начали происходить чудесные исцеления. По приказу епископа были раскопаны могилы, и обнаружены нетленные мощи, которые излучали приятный запах. Кроме того, среди этих мощей были найдены мощи святого Андроника, одного из 70 учеников Христа, и его помощницы святой Юнии.

Этот день является важным для христиан, ведь он напоминает о силе веры и преданности тем, кто не побоялся пострадать за свое религиозное убеждение.

По новому календарю сегодня отмечают именины Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.