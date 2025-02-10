На Буковине от кори умер 10-летний ребенок
Киев • УНН
10-летний невакцинированный ребенок умер от кори в Черновицкой области на фоне критически низкого уровня иммунизации. Только 76,5% детей получили необходимые прививки против кори в 2024 году.
В Черновицкой области зафиксирован летальный случай кори - умер 10-летний ребенок, который не был вакцинирован. Это произошло на фоне критически низкого уровня иммунизации. Об этом пишет Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА, передает УНН.
"23,5% детей в области, которые должны были получить прививки против кори в 2024 году, до сих пор не вакцинированы", - говорится в сообщении,
Основные причины отказа от вакцинации:
- религиозные убеждения родителей;
- страх перед возможными побочными эффектами;
- безосновательная отсрочка прививки.
Медики предупреждают, что такая ситуация создает высокий риск распространения кори среди невакцинированных детей.
После смерти 10-летнего ребенка эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение.
Это позволило предотвратить дальнейшее распространение инфекции в очаге.
Однако для формирования коллективного иммунитета уровень вакцинации должен составлять не менее 95-98% как на уровне области, так и всей страны.
Чем опасна корь?
Это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и существенно ослабляет иммунную систему. Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, заболеют.
Возможны осложнения:
- пневмония;
- потеря слуха (отит);
- менингит и энцефалит;
- подострый склерозирующий панэнцефалит (фатальное поражение мозга);
- длительное ослабление иммунной системы.
Как защитить ребенка?
Вакцинация - единственный эффективный метод профилактики кори.
- Первая доза вводится в 12 месяцев.
- Вторая доза - в 6 лет.
Прививку можно сделать бесплатно у семейного врача или в Центре первичной медико-санитарной помощи.
Напомним
В Ровенской области от осложнений гриппа умерла 62-летняя женщина.