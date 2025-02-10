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На Буковине от кори умер 10-летний ребенок

На Буковине от кори умер 10-летний ребенок

Киев  •  УНН

 • 10991 просмотра

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10-летний невакцинированный ребенок умер от кори в Черновицкой области на фоне критически низкого уровня иммунизации. Только 76,5% детей получили необходимые прививки против кори в 2024 году.

В Черновицкой области зафиксирован летальный случай кори - умер 10-летний ребенок, который не был вакцинирован. Это произошло на фоне критически низкого уровня иммунизации. Об этом пишет Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА, передает УНН

"23,5% детей в области, которые должны были получить прививки против кори в 2024 году, до сих пор не вакцинированы", - говорится в сообщении,

Основные причины отказа от вакцинации:

- религиозные убеждения родителей;

- страх перед возможными побочными эффектами;

- безосновательная отсрочка прививки.

Медики предупреждают, что такая ситуация создает высокий риск распространения кори среди невакцинированных детей.

После смерти 10-летнего ребенка эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение.

Это позволило предотвратить дальнейшее распространение инфекции в очаге.

Однако для формирования коллективного иммунитета уровень вакцинации должен составлять не менее 95-98% как на уровне области, так и всей страны.

Чем опасна корь?

Это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и существенно ослабляет иммунную систему. Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, заболеют.

Возможны осложнения:

- пневмония;

- потеря слуха (отит);

- менингит и энцефалит;

- подострый склерозирующий панэнцефалит (фатальное поражение мозга);

- длительное ослабление иммунной системы.

Как защитить ребенка?

Вакцинация - единственный эффективный метод профилактики кори.

- Первая доза вводится в 12 месяцев.

- Вторая доза - в 6 лет.

Прививку можно сделать бесплатно у семейного врача или в Центре первичной медико-санитарной помощи.

Напомним

В Ровенской области от осложнений гриппа умерла 62-летняя женщина. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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