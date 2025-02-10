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На Буковині від кору померла 10-річна дитина

На Буковині від кору померла 10-річна дитина

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10-річна невакцинована дитина померла від кору в Чернівецькій області на тлі критично низького рівня імунізації. Лише 76,5% дітей отримали необхідні щеплення проти кору у 2024 році.

У Чернівецькій області зафіксовано летальний випадок кору – померла 10-річна дитина, яка не була вакцинована. Це сталося на тлі критично низького рівня імунізації. Про це пише Департамент Охорони здоров'я Чернівецької ОДА, передає УНН

"23,5% дітей в області, які мали отримати щеплення проти кору у 2024 році, досі не вакциновані", - йдеться у повідомленні,

Основні причини відмови від вакцинації:

- релігійні переконання батьків;

- страх перед можливими побічними ефектами;

- безпідставне відтермінування щеплення.

Медики попереджають, що така ситуація створює високий ризик поширення кору серед невакцинованих дітей.

Після смерті 10-річної дитини епідеміологи провели розслідування, визначили контактних осіб і організували медичне спостереження.

Це дозволило запобігти подальшому поширенню інфекції в осередку.

Однак для формування колективного імунітету рівень вакцинації має становити не менше ніж 95–98% як на рівні області, так і всієї країни.

Чим небезпечний кір?

Це висококонтагіозне вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом і суттєво послаблює імунну систему. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, які контактують із хворим, захворіють.

Можливі ускладнення:

- пневмонія;

- втрата слуху (отит);

- менінгіт та енцефаліт;

- підгострий склерозуючий паненцефаліт (фатальне ураження мозку);

- тривале ослаблення імунної системи.

Як захистити дитину?

Вакцинація – єдиний ефективний метод профілактики кору.

- Перша доза вводиться у 12 місяців.

- Друга доза – у 6 років.

Щеплення можна зробити безоплатно у сімейного лікаря або в Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Нагадаємо

У Рівненській області від ускладнень грипу померла 62-річна жінка. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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