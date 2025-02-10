На Буковині від кору померла 10-річна дитина
Київ • УНН
10-річна невакцинована дитина померла від кору в Чернівецькій області на тлі критично низького рівня імунізації. Лише 76,5% дітей отримали необхідні щеплення проти кору у 2024 році.
У Чернівецькій області зафіксовано летальний випадок кору – померла 10-річна дитина, яка не була вакцинована. Це сталося на тлі критично низького рівня імунізації. Про це пише Департамент Охорони здоров'я Чернівецької ОДА, передає УНН.
"23,5% дітей в області, які мали отримати щеплення проти кору у 2024 році, досі не вакциновані", - йдеться у повідомленні,
Основні причини відмови від вакцинації:
- релігійні переконання батьків;
- страх перед можливими побічними ефектами;
- безпідставне відтермінування щеплення.
Медики попереджають, що така ситуація створює високий ризик поширення кору серед невакцинованих дітей.
Після смерті 10-річної дитини епідеміологи провели розслідування, визначили контактних осіб і організували медичне спостереження.
Це дозволило запобігти подальшому поширенню інфекції в осередку.
Однак для формування колективного імунітету рівень вакцинації має становити не менше ніж 95–98% як на рівні області, так і всієї країни.
Чим небезпечний кір?
Це висококонтагіозне вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом і суттєво послаблює імунну систему. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, які контактують із хворим, захворіють.
Можливі ускладнення:
- пневмонія;
- втрата слуху (отит);
- менінгіт та енцефаліт;
- підгострий склерозуючий паненцефаліт (фатальне ураження мозку);
- тривале ослаблення імунної системи.
Як захистити дитину?
Вакцинація – єдиний ефективний метод профілактики кору.
- Перша доза вводиться у 12 місяців.
- Друга доза – у 6 років.
Щеплення можна зробити безоплатно у сімейного лікаря або в Центрі первинної медико-санітарної допомоги.
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